Жара или прохлада: какой будет погода в июне 2023 в Украине

Май плавно подходит к концу. Уже менее чем через неделю начнется долгожданное лето. Каким оно будет в этом году, ждать жары или все же прохлады, спрогнозировали синоптики.

Прогноз погоды на первый месяц лета уже сделали синоптики Укргидрометцентра. Об этом пишет 24 Канал.

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Какую погоду прогнозируют на июнь

Заметим, ожидается, что в июне этого года температура будет несколько выше нормы.

Средняя лунная температура предполагается 18 – 23 градуса тепла, в горах 15 – 19, что на 1 – 1,5 градуса выше нормы,

– спрогнозировали в Укргидрометцентре.

Также синоптики отметили, что количество осадков ожидается в пределах 49 – 90 миллиметров. Однако в Карпатах и Прикарпатье больше, в частности, 117 – 171 миллиметр. Впрочем, это тоже в пределах нормы.

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Краткая климатическая характеристика луны