От аномального тепла до снегопада и мороза: какой будет погода в первую неделю нового года
Источник:Укргидрометцентр
Первая неделя 2023 года начнется аномальным потеплением. Кое-где температура воздуха будет достигать даже +14 градусов. Впрочем, уже в скором времени в Украину вернется зимняя прохлада.
Прогноз погоды на первую неделю 2023 года
Какая будет погода 2 января
Новая неделя начнется аномальным потеплением. Уже в понедельник в Крыму, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой области столбик термометра может достичь +12…+14 градусов. Также возможна небольшая облачность, однако, осадки жителей западных областей не побеспокоят. Отметим, что ночью синоптики прогнозируют не менее 3 градусов тепла.
Кстати говоря Аномальное тепло и внезапные морозы: какова погода в январе
Прохладнее всего 2 января будет на Востоке и частично Севере Украины. По большей части днем +7…+9. Ночью – от 3 до 5 градусов тепла. Однако без снегопадов и дождей.
3 января
Со вторника синоптики прогнозируют незначительное похолодание. Днем на Западе +7…+9. Тем временем ночью от 3 до 7 градусов выше нуля. Заметим, что днем 3 января в Ужгороде прогнозируется небольшой дождь.
Теплее всего будет в Одессе. Там столбик термометра днем будет достигать +10…+12. В Крыму, Николаевской и Херсонской области всего на один – два градуса меньше. Тем временем в Донецкой области днем +5…+7 градусов, ночью – +3…+5.
Прогноз на 4 января
Уже со среды температура воздуха резко снизится. В частности, на Западе днем и ночью в основном только +1…+3 градуса. Только в Ужгороде +4…+6.
Тем временем на Востоке столбик термометра ночью уже опустится до 0…+2. Более того, на Харьковщине, Луганщине и Донетчине местами небольшой дождь и мокрый снег. Также возможны осадки прогнозируют на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине, Черниговщине и Запорожье.
5 января в Украине будут снегопады и дожди
Уже в четверг снегопады и дождь покроют почти всю территорию Украины. Кроме того, ночью прогнозируют небольшие морозы. Без осадков только в Запорожской области.
Холоднее всего будет на Востоке и частично Севере. В частности:
- Чернигов – ночью -3…-5, днем -1…+1;
- Суммы – ночью -5…-7, днем -3…-1;
- Полтава – ночью – -3…-5, днем -1…+1;
- Харьков – ночью – -4…-6, днем -3…-1;
- Луганск – ночью – -1…-3, днем – -6…-4;
- Донецк – ночью – -1…-3, днем -5…-3.