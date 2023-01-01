От аномального тепла до снегопада и мороза: какой будет погода в первую неделю нового года

Первая неделя 2023 года начнется аномальным потеплением. Кое-где температура воздуха будет достигать даже +14 градусов. Впрочем, уже в скором времени в Украину вернется зимняя прохлада.

Прогноз погоды на первую неделю 2023 года

Какая будет погода 2 января

Новая неделя начнется аномальным потеплением. Уже в понедельник в Крыму, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой области столбик термометра может достичь +12…+14 градусов. Также возможна небольшая облачность, однако, осадки жителей западных областей не побеспокоят. Отметим, что ночью синоптики прогнозируют не менее 3 градусов тепла.

Кстати говоря Аномальное тепло и внезапные морозы: какова погода в январе

Прогноз погоды на 2 января / Скриншот из Укргидрометцентра.

Прохладнее всего 2 января будет на Востоке и частично Севере Украины. По большей части днем +7…+9. Ночью – от 3 до 5 градусов тепла. Однако без снегопадов и дождей.

3 января

Со вторника синоптики прогнозируют незначительное похолодание. Днем на Западе +7…+9. Тем временем ночью от 3 до 7 градусов выше нуля. Заметим, что днем 3 января в Ужгороде прогнозируется небольшой дождь.

Теплее всего будет в Одессе. Там столбик термометра днем будет достигать +10…+12. В Крыму, Николаевской и Херсонской области всего на один – два градуса меньше. Тем временем в Донецкой области днем +5…+7 градусов, ночью – +3…+5.

Прогноз погоды на 3 января / Скриншот из Укргидрометцентра.

Прогноз на 4 января

Уже со среды температура воздуха резко снизится. В частности, на Западе днем и ночью в основном только +1…+3 градуса. Только в Ужгороде +4…+6.

Тем временем на Востоке столбик термометра ночью уже опустится до 0…+2. Более того, на Харьковщине, Луганщине и Донетчине местами небольшой дождь и мокрый снег. Также возможны осадки прогнозируют на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине, Черниговщине и Запорожье.

Прогноз погоды на 4 января / Скриншот из Укргидрометцентра.

5 января в Украине будут снегопады и дожди

Уже в четверг снегопады и дождь покроют почти всю территорию Украины. Кроме того, ночью прогнозируют небольшие морозы. Без осадков только в Запорожской области.

Холоднее всего будет на Востоке и частично Севере. В частности:

Чернигов – ночью -3…-5, днем -1…+1;

Суммы – ночью -5…-7, днем -3…-1;

Полтава – ночью – -3…-5, днем -1…+1;

Харьков – ночью – -4…-6, днем -3…-1;

Луганск – ночью – -1…-3, днем – -6…-4;

Донецк – ночью – -1…-3, днем -5…-3.

Какой же будет погода на сочельник и Рождество, уже скоро читайте

Прогноз погоды на 5 января / Скриншот из Укргидрометцентра.