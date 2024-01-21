Ни снега, ни дождя: когда по всей Украине прекратятся осадки и как долго их не будет

Этой ночью в Украине снова похолодает. В части областей ударит мороз почти до 20 градусов.

Синоптики спрогнозировали, когда на всей территории Украины прекратятся осадки. Рассказали, как долго их не будет, передает 24 Канал.

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Осадки прекратятся

Так, в понедельник уже без осадков по всей Украине. Во вторник только в западных, днем и в северных областях местами снег, мокрый снег.

Далее, 24 января, в Украине, кроме Востока, ночью и западной, днем южной части снова мокрый снег и дождь.

Кстати, 22 января ночью и утром на Северо-востоке страны местами туман. Днем в западных и северных, 24 января в западных областях местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. В Карпатах 25 – 30.

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Прогноз погоды на 22 января / Скриншот из Укргидрометцентра

Кстати, ночь на понедельник будет довольно прохладной. Так, на Северо-востоке страны 12 – 17 мороза. Днем в Украине 1 – 6 мороза, на Юге и Западе около 0 градусов.

Интересно, что уже с 23 – 24 января снова ожидается постепенное повышение температуры ночью и днем от 4 мороза до 3 тепла. В южной части и западных областях до 1 – 6 тепла.

Будьте внимательны и осторожны. На дорогах Украины, кроме Юга, снова ожидается гололедица.

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