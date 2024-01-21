Синоптики спрогнозували, коли по всій території України припиняться опади. Розповіли, як довго їх не буде, передає 24 Канал.
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Опади припиняться
Так, у понеділок вже без опадів по всій Україні. У вівторок лише в західних, вдень і в північних областях подекуди сніг, мокрий сніг.
Далі, 24 січня, в Україні, крім Сходу, вночі й західної, вдень південної частини знову мокрий сніг та дощ.
До речі, 22 січня вночі та вранці на Північному Сході країни місцями туман. Вдень у західних та північних, 24 січня в західних областях місцями пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. У Карпатах 25 – 30.
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Прогноз погоди на 22 січня / Скриншот з Укргідрометцентру
До речі, ніч на понеділок буде доволі-таки прохолодною. Так, на Північному Сході країни 12 – 17 морозу. Вдень в Україні 1 – 6 морозу, на Півдні та Заході близько 0 градусів.
Цікаво, що вже з 23 – 24 січня знову очікується поступове підвищення температури вночі та вдень від 4 морозу до 3 тепла. У південній частині та західних областях до 1 – 6 тепла.
Будьте уважні та обережні. На дорогах України, окрім Півдня, знову очікується ожеледиця.
Найсильніші морози зими: вже були чи ще попереду
- Раніше у коментарі 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха відповіла, чи можливо, що найсильніші морози цієї зими вже були.
- Зауважила, що у січні 2024 року значні морози були короткочасними, – буквально 2 – 3 дні. Решта часу – спостерігалися помірні або навіть плюсові значення температури.
- Сказала, що, звичайно ж, є ймовірність, що найбільші морози вже були. Втім, синоптики не виключають можливості посилення.
- "Це тільки середина зими… Можливо, були найбільшими, але подивимося. Поки що ще зарано загадувати", – підкреслила Наталія Птуха.