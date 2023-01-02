Зимней сказке быть: когда в Украину вернутся морозы

Январь в Украине начался совсем не зимней погодой. Однако уже скоро на смену весеннему теплу придут морозы. Когда именно, рассказываем дальше.

Первые морозы прогнозируют уже на этой неделе

По предварительному прогнозу Укргидрометцентра морозы могут вернутся в Украину уже с 5 января. В части регионов температура воздуха может снизиться до -4...-6 градусов. А мокрый снег и дождь покроют почти всю территорию нашего государства.

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Прогноз погоды на 5 января / Скриншот из Укргидрометцентра

Вероятно, похолодание начнется после 15 января. Об этом в комментарии "РБК – Украина" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Скорее всего, во второй половине, особенно в последней декаде может быть холодно, с морозами,

– отметила синоптик.

Наталья Голеня подчеркнула, что Украина находится в умеренных широтах. Так что у нас не может быть месяц или два тепло. Периоды холодной погоды все равно будут.

Если не на Рождество, то на Крещение должен быть и снег и мороз,

– подытожила Голеня.

По прогнозам синоптиков, средняя месячная температура в январе, вероятно, будет достигать 0 – 5 градусов мороза. Тем временем в Крыму – 1 – 2 градуса тепла, что на 1 – 1,5 градуса выше нормы.