В Украине подступает похолодание с ночными заморозками: прогноз погоды на 6 сентября

Погода в Украине во вторник, 6 сентября, будет облачной и немного прохладнее, чем днем ранее. В то же время, осадки синоптики не прогнозируют.

Ранее синоптики уже предупреждали о ночных заморозках с 6 по 8 сентября в восточных регионах.

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Прогноз погоды от Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 6 сентября дождей в Украине не ожидается. Температура воздуха в дневные часы составит +15...+19 градусов, на Севере местами температура воздуха будет +12...+15 градусов, в южной части и Закарпатье – до +20...+22 градусов.

А вот в ближайшую ночь будет холодно, +3...+8 градусов, на Юге и в Закарпатье +6...+12 градусов. И уже появляются заморозки, ночью в большинстве областей местами ожидают 0...-3 градуса, кроме Юга.

В Киеве ночью в окрестностях также есть вероятность заморозков, днем во вторник ожидается +16 градусов. Дождя не будет. Ветер в столице северный, северо-западный, не большой.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Утром небо на Западе будет ясным, а днем покроется облаками, которые не будут исчезать до конца дня. Однако осадков не будет. Температура воздуха составит +17...+19 градусов. На Востоке будет несколько прохладнее – +15…+17 градусов. Небо также будет покрыто облаками, но дождей не будет. На Луганщине будут первые ночные заморозки – -1...-3 градуса.

На севере облачный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру. Без осадков. Воздух прогреется до +15...+17 градусов. Безоблачным небо будет лишь утром – день и вечер на Юге ожидаются пасмурными, +17…+19 градусов.

Первая половина дня в Киеве будет ясной, а после обеда появятся облака. Столбики термометров покажут +15...+17 градусов.

Погода в городах Украины

Ужгород – +20...+22

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +15...+17

Винница – +15...+17

Одесса – +19..+21

Николаев – +19...+21

Херсон – +17...+19

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +15...+17

Сумы – +14...+16

Полтава – +14...+16

Днепр – +15...+17

Запорожье – +17...+19

Донецк – +15...+17

Луганск – +15...+17

Харьков – +15...+17

Киев – +15...+17



Прогноз погоды на 6 сентября / Фото Укргидрометцентра