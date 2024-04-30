Сухо, солнечно и без осадков: прогноз погоды в Украине на 1 мая
Источник:Укргидрометцентр
В среду, 1 мая, в Украине не будет осадков. Синоптики прогнозируют сухую и теплую погоду в первый день последнего месяца весны.
Небо над Украиной будет почти безоблачным. Кроме этого, по всей территории государства будет без осадков.
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Какой будет погода в Украине
Синоптики прогнозируют, что ветер будет северо-восточным, однако на западе страны юго-восточный 5-10 метров в секунду.
Температура ночью будет +6...+11 градусов, а днем +20...+25 градусов.
Какой будет погода в Киеве и области
В столице и Киевской области будет малооблачно. Осадков также не ожидается.
Ветер будет северо-восточным ️, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью поднимется до +6...+11 градусов, днем +20...+25 градусов.
В Киеве ночью воздух прогреется до +8...+10 градусов, а днем +22...+24 градуса.
Какой будет погода в городах Украины
- Киев +22...+24
- Ужгород +23...+25
- Львов +22...+24
- Ивано-Франковск +21...+23
- Тернополь +22...+24
- Черновцы +21...+23
- Хмельницкий +22...+24
- Луцк +23...+25
- Ровно +23...+25
- Житомир +22...+24
- Винница +22...+24
- Одесса +21...+23
- Николаев +22...+24
- Херсон +22...+24
- Симферополь +22...+24
- Кропивницкий +22...+24
- Черкассы +22...+24
- Чернигов +22...+24
- Сумы +22...+24
- Полтава +22...+24
- Днепр +23...+25
- Запорожье +23...+25
- Донецк +22...+24
- Луганск +23...+25
- Харьков +23...+25