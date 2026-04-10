10 апреля, 15:32
Заморозки накроют часть областей, но кое-где – до +13: прогноз погоды на 11 апреля

Маргарита Волошина

Погода в Украине в субботу, 11 апреля, будет облачной с прояснениями. В части областей прогнозируют осадки, также ожидаются понижения ниже 0 градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода 11 апреля?

Укргидрометцентр сообщает, что ночью в северных, северо-восточных и Черкасской областях местами выпадет незначительный дождь с мокрым снегом. Днем осадки ожидаются по Украине. за исключением юго-западных регионов.

В ночные и утренние часы синоптики прогнозируют туман для юго-восточных, Черниговской, Сумской областей. Ветер в основном будет двигаться западным направлением со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов тепла. Но в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях ожидаются заморозки в диапазоне от 0 до 3 градусов мороза.

Днем столбики термометров будут показывать от 4 до 9 градусов тепла. Наиболее комфортные условия ожидаются на юге и юго-востоке страны, в этих частях температурные значения вырастут до 13 градусов тепла.

Обратите внимание! Согласно отдельному предупреждению Укргидрометцентра, ночью 11, 12 и 13 апреля в Украине на поверхности почвы будут заморозки от 0 до 3 градусов мороза. Из-за этого объявили І уровень опасности, желтый. 

В западных, северных, Винницкой, Черкасской, ночью 11 апреля и в Николаевской и Одесской, 12 апреля и в Харьковской областях заморозки в воздухе от 0 до 3 градусов мороза – ІІ уровень опасности, оранжевый.

Какая погода будет в крупных городах?

  • Киев +5...+7;
  • Ужгород +9...+11;
  • Львов +6...+8;
  • Ивано-Франковск +6...+8;
  • Тернополь +6...+8;
  • Черновцы +6...+8;
  • Хмельницкий +6...+8;
  • Луцк +6...+8;
  • Ровно +6...+8;
  • Житомир +6...+8;;
  • Винница +6...+8;
  • Одесса +10...+12;
  • Николаев +10...+12;
  • Херсон +10...+12;
  • Симферополь +10...+12;
  • Кропивницкий +6...+8;
  • Черкассы +6...+8;
  • Чернигов +6...+8;
  • Сумы +6...+8;
  • Полтава +6...+8;
  • Днепр +6...+8;
  • Запорожье +10...+12;
  • Донецк +8...+10;
  • Луганск +9...+11;
  • Харьков +6...+8.


Прогноз погоды в Украине на 11 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Что прогнозируют синоптики?

  • Ранее синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит сообщал, что уже с 11 апреля в некоторых областях будет теплее. На Пасху прогнозируют повышение до +7 – +12 градусов, местами пригреет до +15 градусов.
  • Отметим, что с 10 по 12 апреля на территории Украины прогнозируют незначительные осадки в виде дождя и мокрого снега. В то же время в западных областях еще 10 и 11 апреля в основном будет преобладать погода без осадков.
  • Также объясняли, что грозы характерны для теплого периода года, когда в атмосфере активизируются соответствующие процессы. Они формируются под влиянием теплых воздушных масс, которые запускают интенсивную конвекцию.