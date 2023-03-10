Сильные порывы ветра и дожди: прогноз погоды на Украине по состоянию на 11 марта

10 марта 2023, 15:06
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Источник:

Укргидрометцентр

В субботу, 11 марта, на Украине будет дождливая погода. В большинстве областей синоптики объявили желтый уровень опасности.

По прогнозам синоптиков, в субботу будет облачно. Практически во всех регионах прогнозируют сильные дожди.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В западных, южных, центральных областях и Крыму ожидается дождь, в Карпатах – дождь с мокрым снегом.

Ветер будет царить юго-восточный с переходом на западный, 7-12 метров в секунду. В то же время, везде, кроме большинства северных и Винницкой областей, будут наблюдаться порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет 2-7 градусов тепла, в северо-восточных областях – от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем средняя температура в Украине будет составлять 8-13 градусов тепла, на юге Одесщины и в Крыму – до 17 градусов.

Синоптики предупреждают об опасности

Из-за сильных порывов ветра в Украине специалисты ввели и уровень опасности. Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Кроме того, украинцам напоминают о значительной снеголавинной опасности 3-го уровня. Схождение лавин возможно на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Также снеголавинная опасность 1-го уровня находится в горах Львовской и Черновицкой областей.

Погода в городах Украины

  • Киев – +9...+11
  • Ужгород – +9...+11
  • Львов – +8...+10
  • Ивано-Франковск – +9...+11
  • Тернополь – +10...+12
  • Черновцы – +11..+13
  • Хмельницкий – +10...+12
  • Луцк – +8...+10
  • Ровно – +9...+11
  • Житомир – +8...+10
  • Винница – +10...+12
  • Одесса – +11...+13
  • Николаев – +10...+12
  • Херсон – +11...+13
  • Симферополь – +13...+15
  • Кропивницкий – +11...+13
  • Черкассы – +10...+12
  • Чернигов – +8...+10
  • Сумы – +9...+11
  • Полтава – +9...+11
  • Днепр – +10...+12
  • Запорожье – +10...+12
  • Донецк – +10...+12
  • Луганск – +11...+13
  • Харьков – +10...+12

Прогноз погоды в Украине на 11 марта / Фото Укргидрометцентр

Автор: Анна Романюк