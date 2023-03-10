Сильные порывы ветра и дожди: прогноз погоды на Украине по состоянию на 11 марта
Источник:Укргидрометцентр
В субботу, 11 марта, на Украине будет дождливая погода. В большинстве областей синоптики объявили желтый уровень опасности.
По прогнозам синоптиков, в субботу будет облачно. Практически во всех регионах прогнозируют сильные дожди.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
В западных, южных, центральных областях и Крыму ожидается дождь, в Карпатах – дождь с мокрым снегом.
Ветер будет царить юго-восточный с переходом на западный, 7-12 метров в секунду. В то же время, везде, кроме большинства северных и Винницкой областей, будут наблюдаться порывы ветра 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет 2-7 градусов тепла, в северо-восточных областях – от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем средняя температура в Украине будет составлять 8-13 градусов тепла, на юге Одесщины и в Крыму – до 17 градусов.
Синоптики предупреждают об опасности
Из-за сильных порывов ветра в Украине специалисты ввели и уровень опасности. Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Кроме того, украинцам напоминают о значительной снеголавинной опасности 3-го уровня. Схождение лавин возможно на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
Также снеголавинная опасность 1-го уровня находится в горах Львовской и Черновицкой областей.
Погода в городах Украины
- Киев – +9...+11
- Ужгород – +9...+11
- Львов – +8...+10
- Ивано-Франковск – +9...+11
- Тернополь – +10...+12
- Черновцы – +11..+13
- Хмельницкий – +10...+12
- Луцк – +8...+10
- Ровно – +9...+11
- Житомир – +8...+10
- Винница – +10...+12
- Одесса – +11...+13
- Николаев – +10...+12
- Херсон – +11...+13
- Симферополь – +13...+15
- Кропивницкий – +11...+13
- Черкассы – +10...+12
- Чернигов – +8...+10
- Сумы – +9...+11
- Полтава – +9...+11
- Днепр – +10...+12
- Запорожье – +10...+12
- Донецк – +10...+12
- Луганск – +11...+13
- Харьков – +10...+12