Солнце сквозь тучи и без дождей: прогноз погоды на 13 марта

Новая неделя 13 марта встретит украинцев в полночь холодами. По всей территории Украины в это время суток ожидается температура ниже 0. А вот днем столбики термометров кое-где поднимутся до +10.

К тому же, украинцев 13 марта будут радовать как солнце, которое будет выглядывать из-за облаков, так и отсутствие осадков чуть ли не во всех областях государства. Лишь на Западе Украины возможен небольшой дождь и мокрый снег.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Так, осадки в понедельник, 13 марта, синоптики прогнозируют в Волынской, Ровненской, Львовской и Закарпатской областях. Однако на Западе не будет холоднее всего в этот день. Колебания температуры за окном будут в пределах от +5 до +10.

Взамен самой холодной погода будет местами на Севере и Востоке, где столбики на термометрах могут днем минимально опускаться до +3. Выше всего они же будут подниматься до +8.

На Юге традиционно – теплее всего. Там украинцам минимально следует ожидать температуру за окном +8, а максимально – +10.

Что касается ветра, то 13 марта в Украине он будет юго-западным и северо-западным, скоростью 7-12 метров в секунду. То есть порывы могут из умеренных перерастать в сильные.

Погода в крупнейших городах Украины 13 марта

Киев – +6...+8

Ужгород – +5...+7

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +5...+7

Ровно – +5...+7

Житомир – +5...+7

Винница – +7...+9

Одесса – +7...+9

Николаев – +8...+10

Херсон – +8...+10

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +4...+6

Сумы – +3...+5

Полтава – +4...+6

Днепр – +5...+7

Запорожье – +6...+8

Донецк – +5...+7

Луганск – +4...+6

Харьков – +3...+5



Прогноз погоды на 13 марта / Карта Укргидрометцентра