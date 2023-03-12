Солнце сквозь тучи и без дождей: прогноз погоды на 13 марта
Источник:Укргидрометцентр
Новая неделя 13 марта встретит украинцев в полночь холодами. По всей территории Украины в это время суток ожидается температура ниже 0. А вот днем столбики термометров кое-где поднимутся до +10.
К тому же, украинцев 13 марта будут радовать как солнце, которое будет выглядывать из-за облаков, так и отсутствие осадков чуть ли не во всех областях государства. Лишь на Западе Украины возможен небольшой дождь и мокрый снег.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Так, осадки в понедельник, 13 марта, синоптики прогнозируют в Волынской, Ровненской, Львовской и Закарпатской областях. Однако на Западе не будет холоднее всего в этот день. Колебания температуры за окном будут в пределах от +5 до +10.
Взамен самой холодной погода будет местами на Севере и Востоке, где столбики на термометрах могут днем минимально опускаться до +3. Выше всего они же будут подниматься до +8.
На Юге традиционно – теплее всего. Там украинцам минимально следует ожидать температуру за окном +8, а максимально – +10.
Что касается ветра, то 13 марта в Украине он будет юго-западным и северо-западным, скоростью 7-12 метров в секунду. То есть порывы могут из умеренных перерастать в сильные.
Погода в крупнейших городах Украины 13 марта
Киев – +6...+8
Ужгород – +5...+7
Львов – +7...+9
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +8...+10
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +5...+7
Ровно – +5...+7
Житомир – +5...+7
Винница – +7...+9
Одесса – +7...+9
Николаев – +8...+10
Херсон – +8...+10
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +6...+8
Чернигов – +4...+6
Сумы – +3...+5
Полтава – +4...+6
Днепр – +5...+7
Запорожье – +6...+8
Донецк – +5...+7
Луганск – +4...+6
Харьков – +3...+5