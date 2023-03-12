До того ж українців 13 березня радуватимуть як сонце, що виглядатиме з-за хмар, так і відсутність опадів ледь не у всіх областях держави. Лише на Заході України можливі невеликий дощ та мокрий сніг.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Так, опади у понеділок 13 березня синоптики прогнозують у Волинській, Рівненській, Львівській та Закарпатській областях. Однак на Заході не буде найхолодніше у цей день. Коливання температури за вікном будуть в межах від +5 до +10.

Натомість найхолоднішою погода буде подекуди на Півночі та Сході, де стовпчики на термометрах можуть вдень мінімально опускатися до +3. Найвище підійматимуться вони ж до +8.

На Півдні традиційно – найтепліше. Там українцям мінімально варто очікувати температуру за вікном +8, а максимально – +10.

Щодо вітру, то 13 березня в Україні він буде Південно-Західним та Північно-Західним швидкістю 7–12 метрів за секунду. Тобто пориви можуть з помірних переростати у сильні.

Погода в найбільших містах України 13 березня

Київ – +6...+8

Ужгород – +5...+7

Львів – +7...+9

Івано-Франківськ – +8...+10

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +8...+10

Хмельницький – +8...+10

Луцьк – +5...+7

Рівне – +5...+7

Житомир – +5...+7

Вінниця – +7...+9

Одеса – +7...+9

Миколаїв – +8...+10

Херсон – +8...+10

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +6...+8

Чернігів – +4...+6

Суми – +3...+5

Полтава – +4...+6

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +6...+8

Донецьк – +5...+7

Луганськ – +4...+6

Харків – +3...+5



Прогноз погоди на 13 березня / Карта Укргідрометцентру