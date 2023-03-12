До того ж українців 13 березня радуватимуть як сонце, що виглядатиме з-за хмар, так і відсутність опадів ледь не у всіх областях держави. Лише на Заході України можливі невеликий дощ та мокрий сніг.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Так, опади у понеділок 13 березня синоптики прогнозують у Волинській, Рівненській, Львівській та Закарпатській областях. Однак на Заході не буде найхолодніше у цей день. Коливання температури за вікном будуть в межах від +5 до +10.
Натомість найхолоднішою погода буде подекуди на Півночі та Сході, де стовпчики на термометрах можуть вдень мінімально опускатися до +3. Найвище підійматимуться вони ж до +8.
На Півдні традиційно – найтепліше. Там українцям мінімально варто очікувати температуру за вікном +8, а максимально – +10.
Щодо вітру, то 13 березня в Україні він буде Південно-Західним та Північно-Західним швидкістю 7–12 метрів за секунду. Тобто пориви можуть з помірних переростати у сильні.
Погода в найбільших містах України 13 березня
Київ – +6...+8
Ужгород – +5...+7
Львів – +7...+9
Івано-Франківськ – +8...+10
Тернопіль – +8...+10
Чернівці – +8...+10
Хмельницький – +8...+10
Луцьк – +5...+7
Рівне – +5...+7
Житомир – +5...+7
Вінниця – +7...+9
Одеса – +7...+9
Миколаїв – +8...+10
Херсон – +8...+10
Сімферополь – +8...+10
Кропивницький – +6...+8
Черкаси – +6...+8
Чернігів – +4...+6
Суми – +3...+5
Полтава – +4...+6
Дніпро – +5...+7
Запоріжжя – +6...+8
Донецьк – +5...+7
Луганськ – +4...+6
Харків – +3...+5
Прогноз погоди на 13 березня / Карта Укргідрометцентру