Осень начнется с дождей, но не во всех регионах: какую погоду прогнозируют на начало сентября

В начале сентября в Украине местами пройдут кратковременные дожди и грозы, при этом в большинстве областей сохранится теплая погода. Кое-где дневная температура будет достигать +30 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какая погода будет в начале сентября в областях Украины?

Так, 1 и 3 сентября осадки прогнозируются в западных и северных областях. Днем дожди и грозы также местами возможны в Винницкой и Черкасской областях.

2 сентября кратковременные дожди с грозами местами ожидаются в центральных регионах страны. На остальной территории Украины в течение этого периода будет преобладать погода без осадков.

Ветер будет юго-западным, впоследствии сменится на северо-западный. Его скорость составит 5–12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 18 градусов тепла. Днем столбики термометров будут показывать от +21 до +28 градусов, а на юге и юго-востоке страны местами воздух будет прогреваться до +30 градусов.

Напомним, на этой неделе синоптики прогнозируют переменчивую погоду. В частности, неделя в Украине начнется с теплой и преимущественно малооблачной погоды, однако местами возможны дожди и грозы. Самая жаркая погода ожидается в начале недели – до +32…+33 градусов, а ближе к выходным температура снизится на 4–7 градусов. Также в большинстве областей страны пройдут дожди.