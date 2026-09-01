Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Яка погода буде на початку вересня в областях України?

Так, 1 та 3 вересня опади прогнозують у західних і північних областях. Вдень дощі та грози також місцями можливі у Вінницькій та Черкаській областях.

2 вересня короткочасні дощі з грозами місцями очікуються у центральних регіонах країни. На решті території України протягом цього періоду переважатиме погода без опадів.

Вітер буде південно-західним, згодом змінюватиметься на північно-західний. Його швидкість становитиме 5 – 12 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +21 до +28 градусів, а на півдні та південному сході країни місцями повітря прогріватиметься до +30 градусів.

Нагадаємо, на цьому тижні синоптики прогнозують змінну погоду. Зокрема, тиждень в Україні почнеться з теплої та переважно малохмарної погоди, однак місцями можливі дощі й грози. Найспекотніше буде на початку тижня – до +32…+33 градусів, а ближче до вихідних температура знизиться на 4 – 7 градусів. Також у більшості областей країни пройдуть дощі.