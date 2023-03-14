Тепло будет радовать украинцев: прогноз погоды на 14 марта

Погода в Украине 14 марта будет по-настоящему весенней: никакие осадки и низкие температуры не испортят хорошее настроение. Синоптики обещают, что только в нескольких областях температура воздуха будет опускаться ниже +10.

Однако стоит заметить, что ночью воздух может остыть гораздо ощутимее. Так, на Востоке и на Юге Украины ожидают за окном температуру ниже 0.

Достойно внимания Никаких морозов даже ночью: синоптики назвали дату существенного потепления

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Днем 14 марта холоднее всего будет также на Востоке, ведь там столбики термометра будут колебаться от +7 до +11. Несколько теплее будет на Юге, ведь ожидают днем от +9 и выше.

Еще немного теплее будет на Севере государства. Там украинцы смогут наслаждаться теплыми +9…+13. А вот теплее всего в этот день будет на Западе Украины, где температура за окном будет стартовать от +13 и прогреется максимум до +17.

При этом по всей Украине в Укргидрометцентре обещают переменную облачность, поэтому можно будет больше наслаждаться ярким солнцем, чем в предыдущие дни. Порывы же ветра будут от 7 до 12 метров в секунду, то есть из умеренных будут перерастать в сильные.

Погода в крупнейших городах Украины 14 марта

Киев – +11...+13

Ужгород – +13...+15

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +13...+15

Ровно – +13...+15

Житомир – +12...+14

Винница – +12...+14

Одесса – +9...+11

Николаев – +11...+13

Херсон – +11...+13

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +10...+12

Сумы – +9...+11

Полтава – +9...+11

Днепр – +10...+12

Запорожье – +10...+12

Донецк – +8...+10

Луганск – +7...+9

Харьков – +9...+11



Прогноз погоды на 14 марта / Карта Укргидрометцентра