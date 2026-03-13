Укр Рус
13 марта, 16:15
3

В части областей немного похолодает: прогноз погоды на 14 марта

Маргарита Волошина

Погода в Украине в субботу, 14 марта, будет малооблачной, и несколько изменится по сравнению с прошлыми днями. Температурные показатели снизятся на несколько градусов в некоторых регионах, возможен порывистый ветер.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода 14 марта?

По данным синоптиков, осадков 14 марта не будет. Ветер будет двигаться юго-восточным и восточным направлениями со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, но сильных шквалов специалисты в субботу не предвидят.

Температура воздуха в ночное время будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, в течение дня столбики термометров покажут несколько более низкие показатели, чем было до этого – от 8 до 13 градусов тепла.

Только на крайнем западе страны воздух прогреется до 17 градусов тепла.

Какие температуры прогнозируют в областных центрах?

  • Киев +11...+13;
  • Ужгород +14...+16;
  • Львов +14...+16;
  • Ивано-Франковск +13...+15;
  • Тернополь +11...+13;
  • Черновцы +11...+13;
  • Хмельницкий +11...+13;
  • Луцк +11...+13;
  • Ровно +13...+15;
  • Житомир +10...+12;
  • Винница +10...+12;
  • Одесса +10...+12;
  • Николаев +10...+12;
  • Херсон +10...+12;
  • Симферополь +9...+11;
  • Кропивницкий +10...+12;
  • Черкассы +10...+12;
  • Чернигов +9...+11;
  • Сумы +8...+10;
  • Полтава +11...+13;
  • Днепр +11...+13;
  • Запорожье +9...+11;
  • Донецк +11...+13;
  • Луганск +11...+13;
  • Харьков +9...+11.


Прогноз погоды в Украине на 14 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Как изменится погода вскоре?

  • В целом погода в конце недели в целом будет теплой и комфортной, хотя показатели несколько снизятся. В то же время синоптики предупреждают о сильных порывах ветра, которые будут ощутимыми в некоторых частях страны.

  • Отмечали, что до конца недели антициклон еще удержит сухую погоду. Уже на выходных 14 и 15 марта условия изменятся из-за влияния южного циклона, который подвинет область высокого атмосферного давления на север.