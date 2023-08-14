Повышенная опасность – в Украине будет очень жарко: какой будет погода 15 августа

Во вторник, 15 августа, ожидается удивительно высокая температура. Синоптики обещают малооблачную погоду, поэтому точно придется искать, где спрятаться от солнца.

Следует поберечь себя, ведь в некоторых областях даже объявлена пожарная опасность. Дождей не ожидается ни в одной из областей Украины – потому внезапных неприятностей не будет.

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Какая будет погода в Украине 15 августа

Синоптики обещают, что 15 августа украинцы не увидят осадков. На территории Украины ожидается облачная и очень жаркая погода.

Температура ночью 14 – 19, в южной части до 23; днем 28 – 33; в Карпатах ночью 9 – 14, днем 22 – 27,

– прогнозирует Укргидрометцентр.

Ветер восточный или северо-восточный, совсем легкий – 3 – 8 метров в секунду.

В результате высокой температуры кое-где в Украине возможны пожары. Синоптики предупреждают об опасности 14 – 17 августа в следующих регионах:

Киевская область

Житомирская область

Винницкая область

Черкасская область

Крым

Пожарная опасность в Украине / Укргидрометцентр

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Погода в столице и области

Температура ночью в Киевской области будет колебаться в диапазоне 14-19 градусов, днем же будет достигать 28 – 33 градусов. В самой же столице Украины ожидается 17-19 ночью и 31 – 33 днем. Погода в областных центрах Украины будет такой:

Киев +30...+32

Ужгород +30...+32

Львов +29...+31

Ивано-Франковск +29...+31

Тернополь +30...+32

Черновцы +30...+32

Хмельницкий +30...+32

Луцк +30...+32

Ровно +30...+32

Житомир +30...+32

Винница +31...+33

Одесса +31...+33

Николаев +31...+33

Херсон +31...+33

Симферополь +30...+32

Кропивницкий +30...+32

Черкассы +30...+32

Чернигов +30...+32

Сумы +28...+30

Полтава +30...+32

Днепр +29...+31

Запорожье +32...+33

Донецк +28...+30

Луганск +28…+30

Харьков +28…+30

Погода в Украине в субботу 12 августа / Укргидрометцентр