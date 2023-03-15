Мокрый снег в середине месяца: прогноз погоды на 15 марта
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду, 15 марта, снова обещает кое-где принести похолодание, так что настоящей теплой весны на всей территории государства еще нужно подождать. Однако такой ситуация будет не везде.
Так, пасмурная погода с дождями и мокрым снегом накроет именно Запад Украины, а на Востоке могут пройти небольшие дожди. В других областях погода не будет сильно отличаться от 14 марта, только во временно оккупированном Крыму будет немного теплее.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Ожидаемо, что холоднее всего также будет на Западе государства. Там из комфортных +13…+17 температура за окном опустится до +6…+10. Более того, вместе с дождями и мокрым снегом порывы ветра могут быть достаточно ощутимыми, ведь его скорость будет от 7 до 12 метров в секунду. Так что теплую одежду прятать далеко в шкаф еще рано.
На Востоке же потеплеет незначительно, в пределах пары градусов. Там 15 марта украинцев ожидают переменная облачность, порывы ветра, скоростью 7-12 метров в секунду и температура от +8 до +13.
На Севере Украины украинцы смогут и дальше наслаждаться теплыми +9…+13. В отличие от Востока и Запада там не будет никаких осадков, лишь облака будут иногда прятать за собой солнце. Что касается порывов ветра, то, как и в большинстве областей государства 15 марта, они будут достигать от 7 до 12 метров в секунду.
На юге государства, как и на Севере, погода за окном почти не изменится по сравнению с предыдущим днем. Только ветер будет слабее, чем в других областях – его порывы будут достигать максимум 10 метров в секунду. А в Крыму всего до 8 метров в секунду.
Погода в крупнейших городах Украины 15 марта
Киев – +11...+13
Ужгород – +7...+9
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +8...+10
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +6...+8
Ровно – +8...+10
Житомир – +10...+12
Винница – +11...+13
Одесса – +9...+11
Николаев – +11...+13
Херсон – +11...+13
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +10...+12
Сумы – +9...+11
Полтава – +10...+12
Днепр – +11...+13
Запорожье – +11...+13
Донецк – +10...+12
Луганск – +8...+10
Харьков – +9...+11