Мокрый снег в середине месяца: прогноз погоды на 15 марта

Погода в Украине в среду, 15 марта, снова обещает кое-где принести похолодание, так что настоящей теплой весны на всей территории государства еще нужно подождать. Однако такой ситуация будет не везде.

Так, пасмурная погода с дождями и мокрым снегом накроет именно Запад Украины, а на Востоке могут пройти небольшие дожди. В других областях погода не будет сильно отличаться от 14 марта, только во временно оккупированном Крыму будет немного теплее.

Смотрите также На столицу движется непогода: киевлян предупреждают о сильном ветре

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Ожидаемо, что холоднее всего также будет на Западе государства. Там из комфортных +13…+17 температура за окном опустится до +6…+10. Более того, вместе с дождями и мокрым снегом порывы ветра могут быть достаточно ощутимыми, ведь его скорость будет от 7 до 12 метров в секунду. Так что теплую одежду прятать далеко в шкаф еще рано.

На Востоке же потеплеет незначительно, в пределах пары градусов. Там 15 марта украинцев ожидают переменная облачность, порывы ветра, скоростью 7-12 метров в секунду и температура от +8 до +13.

На Севере Украины украинцы смогут и дальше наслаждаться теплыми +9…+13. В отличие от Востока и Запада там не будет никаких осадков, лишь облака будут иногда прятать за собой солнце. Что касается порывов ветра, то, как и в большинстве областей государства 15 марта, они будут достигать от 7 до 12 метров в секунду.

На юге государства, как и на Севере, погода за окном почти не изменится по сравнению с предыдущим днем. Только ветер будет слабее, чем в других областях – его порывы будут достигать максимум 10 метров в секунду. А в Крыму всего до 8 метров в секунду.

Погода в крупнейших городах Украины 15 марта

Киев – +11...+13

Ужгород – +7...+9

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +6...+8

Ровно – +8...+10

Житомир – +10...+12

Винница – +11...+13

Одесса – +9...+11

Николаев – +11...+13

Херсон – +11...+13

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +10...+12

Сумы – +9...+11

Полтава – +10...+12

Днепр – +11...+13

Запорожье – +11...+13

Донецк – +10...+12

Луганск – +8...+10

Харьков – +9...+11



Прогноз погоды на 15 марта / Карта Укргидрометцентра