Так, похмура погода з дощами та мокрим снігом накриє саме Захід України, а на Сході можуть пройти невеликі дощі. Натомість в інших областях погода не сильно відрізнятиметься від 14 березня, лише у тимчасово окупованому Криму буде трішки тепліше.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентра
Очікувано, що найхолодніше також буде на Заході держави. Там з комфортних +13…+17 температура за вікном опуститься до +6…+10. Ба більше, разом з дощами та мокрим снігом пориви вітру можуть бути доволі відчутними, адже його швидкість буде від 7 до 12 метрів за секунду. Тож теплий одяг ховати далеко у шафу ще зарано.
На Сході ж потепліє незначно, в межах пари градусів. Там 15 березня українців чекають мінлива хмарність, пориви вітру, швидкістю 7-12 метрів за секунду та температура в межах від +8 до +13.
На Півночі України українці зможуть й далі насолоджуватися теплими +9…+13. На відміну від Сходу та Заходу там не буде жодних опадів, лише хмари іноді ховатимуть за собою сонце. Щодо поривів вітру, то й як у більшості областей держави 15 березня, вони сягатимуть від 7 до 12 метрів за секунду.
На Півдні держави, як й на Півночі, погода за вікном майже не зміниться у порівнянні з попереднім днем. Лише вітер буде слабшим, ніж в інших областях – його пориви сягатимуть максимум 10 метрів за секунду. А у Криму лише до 8 метрів за секунду.
Погода в найбільших містах України 15 березня
Київ – +11...+13
Ужгород – +7...+9
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +7...+9
Тернопіль – +8...+10
Чернівці – +8...+10
Хмельницький – +8...+10
Луцьк – +6...+8
Рівне – +8...+10
Житомир – +10...+12
Вінниця – +11...+13
Одеса – +9...+11
Миколаїв – +11...+13
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +12...+14
Кропивницький – +11...+13
Черкаси – +11...+13
Чернігів – +10...+12
Суми – +9...+11
Полтава – +10...+12
Дніпро – +11...+13
Запоріжжя – +11...+13
Донецьк – +10...+12
Луганськ – +8...+10
Харків – +9...+11
Прогноз погоди на 15 березня / Карта Укргідрометцентру