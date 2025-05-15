Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 16 мая
Как объяснили синоптики, прохладную погоду в западной части (днем также и в большинстве северных областей и в Винницкой области), с дождями в большинстве северных и центральных областей будет обуславливать атмосферный фронт. Он связан с циклоном над Польшей.
Остальная же территория Украины будет находиться под влиянием более теплой и сухой воздушной массы с юго-запада. Атмосферное давление будет испытывать колебания.
16 мая ожидаем облачную погоду с прояснениями. В большинстве северных и центральных областей будут дожди, на остальной территории без осадков.
Ветер южный, юго-западный, 5 – 10 метров на секунду, в южных, центральных (кроме Винницкой), Волынской и Сумской областях днем местами порывы 15 – 20 метров на секунду.
Температура ночью +6...+11 градусов, на западе страны и Житомирщине +1...+6; днем в западных, большинстве северных областей и в Винницкой области +9...+14, на остальной территории +16...+21 градусов.
Прогноз погоды на 16 мая в Киеве и в столичном регионе
Здесь будет облачно и пройдет дождь. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +6...+11 градусов, днем +9...+14; в Киеве ночью +6...+8, днем +9...+11 градусов.
Погода в областных центрах
- Киев +9...+11
- Ужгород +11...+13
- Львов +11...+13
- Ивано-Франковск +11...+13
- Тернополь +12...+14
- Черновцы +11...+13
- Хмельницкий +11...+13
- Луцк +11...+13
- Ровно +12...+14
- Житомир +11...+13
- Винница +8...+10
- Одесса +16...+18
- Николаев +17...+19
- Херсон +17...+19
- Симферополь +17...+19
- Кропивницкий +18...+20
- Черкассы +16...+18
- Чернигов +10...+12
- Сумы +18...+20
- Полтава +18...+20
- Днепр +18...+20
- Запорожье +18...+20
- Донецк +20...+22
- Луганск +20...+22
- Харьков +18...+20
Прогноз погоды в Украине на 16 мая / Укргидрометцентр
Интересно, что в одной из западных областей скоро снова будут заморозки.