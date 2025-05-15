Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 16 травня
Як пояснили синоптики, прохолодну погоду у західній частині (вдень також і в більшості північних областей та на Вінниччині), з дощами у більшості північних і центральних областей буде зумовлювати атмосферний фронт. Він пов'язаний із циклоном над Польщею.
Решта ж території України перебуватиме під впливом теплішої та сухішої повітряної маси з південного заходу. Атмосферний тиск зазнаватиме коливань.
16 травня очікуємо на хмарну погоду з проясненнями. У більшості північних та центральних областей будуть дощі, на решті території без опадів.
Вітер південний, південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду, в південних, центральних (крім Вінницької), Волинській та Сумській областях вдень місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Температура вночі +6...+11 градусів, на заході країни та Житомирщині +1...+6; вдень у західних, більшості північних областей та на Вінниччині +9...+14, на решті території +16...+21 градусів.
Прогноз погоди на 16 травня у Києві та в столичному регіоні
Тут буде хмарно і пройде дощ. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +6...+11 градусів, удень +9...+14; у Києві вночі +6...+8, вдень +9...+11 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ +9...+11
- Ужгород +11...+13
- Львів +11...+13
- Івано-Франківськ +11...+13
- Тернопіль +12...+14
- Чернівці +11...+13
- Хмельницький +11...+13
- Луцьк +11...+13
- Рівне +12...+14
- Житомир +11...+13
- Вінниця +8...+10
- Одеса +16...+18
- Миколаїв +17...+19
- Херсон +17...+19
- Сімферополь +17...+19
- Кропивницький +18...+20
- Черкаси +16...+18
- Чернігів +10...+12
- Суми +18...+20
- Полтава +18...+20
- Дніпро +18...+20
- Запоріжжя +18...+20
- Донецьк +20...+22
- Луганськ +20...+22
- Харків +18...+20
Прогноз погоди в Україні на 16 травня / Укргідрометцентр
Цікаво, що в одній із західних областей скоро знову будуть заморозки.