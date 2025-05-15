Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 16 травня

Як пояснили синоптики, прохолодну погоду у західній частині (вдень також і в більшості північних областей та на Вінниччині), з дощами у більшості північних і центральних областей буде зумовлювати атмосферний фронт. Він пов'язаний із циклоном над Польщею.

Решта ж території України перебуватиме під впливом теплішої та сухішої повітряної маси з південного заходу. Атмосферний тиск зазнаватиме коливань.

16 травня очікуємо на хмарну погоду з проясненнями. У більшості північних та центральних областей будуть дощі, на решті території без опадів.

Вітер південний, південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду, в південних, центральних (крім Вінницької), Волинській та Сумській областях вдень місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі +6...+11 градусів, на заході країни та Житомирщині +1...+6; вдень у західних, більшості північних областей та на Вінниччині +9...+14, на решті території +16...+21 градусів.

Прогноз погоди на 16 травня у Києві та в столичному регіоні

Тут буде хмарно і пройде дощ. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +6...+11 градусів, удень +9...+14; у Києві вночі +6...+8, вдень +9...+11 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ +9...+11

Ужгород +11...+13

Львів +11...+13

Івано-Франківськ +11...+13

Тернопіль +12...+14

Чернівці +11...+13

Хмельницький +11...+13

Луцьк +11...+13

Рівне +12...+14

Житомир +11...+13

Вінниця +8...+10

Одеса +16...+18

Миколаїв +17...+19

Херсон +17...+19

Сімферополь +17...+19

Кропивницький +18...+20

Черкаси +16...+18

Чернігів +10...+12

Суми +18...+20

Полтава +18...+20

Дніпро +18...+20

Запоріжжя +18...+20

Донецьк +20...+22

Луганськ +20...+22

Харків +18...+20



Прогноз погоди в Україні на 16 травня / Укргідрометцентр

Цікаво, що в одній із західних областей скоро знову будуть заморозки.