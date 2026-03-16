Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Какой прогноз погоды на 16 марта?

По данным Укргидрометцентра, в Украине ожидается переменная облачность, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Погоду будет определять преимущественно восточный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

В ночное время температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 8 – 13 градусов тепла. Самые высокие температурные показатели ожидаются в западных областях страны, где столбики термометров могут подняться до 13 – 18 градусов тепла.

Как изменится погода в крупных городах?

Киев +10...+12;

Ужгород +15...+17;

Львов +14...+16;

Ивано-Франковск +14...+16;

Тернополь +13...+15;

Черновцы +13...+15;

Хмельницкий +13...+15;

Луцк +14...+16;

Ровно +14...+16;

Житомир +11...+13;

Винница +10...+12;

Одесса +10...+12;

Николаев +10...+12;

Херсон +10...+12;

Симферополь +10...+12;

Кропивницкий +10...+12;

Черкассы +10...+12;

Чернигов +10...+12;

Сумы +9...+11;

Полтава +10...+12;

Днепр +10...+12;

Запорожье +10...+12;

Донецк +9...+11;

Луганск +8...+10;

Харьков +10...+12.

Прогноз погоды в Украине на 16 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра

