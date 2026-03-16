Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Какой прогноз погоды на 16 марта?

По данным Укргидрометцентра, в Украине ожидается переменная облачность, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Погоду будет определять преимущественно восточный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

В ночное время температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 8 – 13 градусов тепла. Самые высокие температурные показатели ожидаются в западных областях страны, где столбики термометров могут подняться до 13 – 18 градусов тепла.

Как изменится погода в крупных городах?

  • Киев +10...+12;
  • Ужгород +15...+17;
  • Львов +14...+16;
  • Ивано-Франковск +14...+16;
  • Тернополь +13...+15;
  • Черновцы +13...+15;
  • Хмельницкий +13...+15;
  • Луцк +14...+16;
  • Ровно +14...+16;
  • Житомир +11...+13;
  • Винница +10...+12;
  • Одесса +10...+12;
  • Николаев +10...+12;
  • Херсон +10...+12;
  • Симферополь +10...+12;
  • Кропивницкий +10...+12;
  • Черкассы +10...+12;
  • Чернигов +10...+12;
  • Сумы +9...+11;
  • Полтава +10...+12;
  • Днепр +10...+12;
  • Запорожье +10...+12;
  • Донецк +9...+11;
  • Луганск +8...+10;
  • Харьков +10...+12.

Прогноз погоды в Украине на 16 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Действительно ли в Украину вернется снег?

  • Недавно в сети появились публикации с заголовками, что в ближайшие дни "Украину снова засыплет снегом". Однако, по словам Укргидрометцентра, подобные формулировки являются манипулятивными и не соответствуют реальному прогнозу погоды.

  • По прогнозам, 16 марта днем на востоке, а 17 – 18 марта и на юго-востоке и крайнем западе страны местами прогнозируют небольшой дождь, ночью местами возможно сочетание с мокрым снегом.

  • При этом температуры будут оставаться преимущественно плюсовыми, поэтому никакого "засыпания снегом" или опасного ухудшения погоды не прогнозируется.