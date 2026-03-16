Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
Какой прогноз погоды на 16 марта?
По данным Укргидрометцентра, в Украине ожидается переменная облачность, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Погоду будет определять преимущественно восточный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
В ночное время температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 8 – 13 градусов тепла. Самые высокие температурные показатели ожидаются в западных областях страны, где столбики термометров могут подняться до 13 – 18 градусов тепла.
Как изменится погода в крупных городах?
- Киев +10...+12;
- Ужгород +15...+17;
- Львов +14...+16;
- Ивано-Франковск +14...+16;
- Тернополь +13...+15;
- Черновцы +13...+15;
- Хмельницкий +13...+15;
- Луцк +14...+16;
- Ровно +14...+16;
- Житомир +11...+13;
- Винница +10...+12;
- Одесса +10...+12;
- Николаев +10...+12;
- Херсон +10...+12;
- Симферополь +10...+12;
- Кропивницкий +10...+12;
- Черкассы +10...+12;
- Чернигов +10...+12;
- Сумы +9...+11;
- Полтава +10...+12;
- Днепр +10...+12;
- Запорожье +10...+12;
- Донецк +9...+11;
- Луганск +8...+10;
- Харьков +10...+12.
Прогноз погоды в Украине на 16 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Обратите внимание! Если не нашли свой город в перечне, проверьте прогноз здесь.
Действительно ли в Украину вернется снег?
Недавно в сети появились публикации с заголовками, что в ближайшие дни "Украину снова засыплет снегом". Однако, по словам Укргидрометцентра, подобные формулировки являются манипулятивными и не соответствуют реальному прогнозу погоды.
По прогнозам, 16 марта днем на востоке, а 17 – 18 марта и на юго-востоке и крайнем западе страны местами прогнозируют небольшой дождь, ночью местами возможно сочетание с мокрым снегом.
При этом температуры будут оставаться преимущественно плюсовыми, поэтому никакого "засыпания снегом" или опасного ухудшения погоды не прогнозируется.