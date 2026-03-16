Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Який прогноз погоди на 16 березня?

За даними Укргідрометцентру, в Україні очікується мінлива хмарність, проте істотних опадів синоптики не прогнозують.

Погоду визначатиме переважно східний вітер зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

У нічний час температура повітря коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 8 – 13 градусів тепла. Найвищі температурні показники очікуються у західних областях країни, де стовпчики термометрів можуть піднятися до 13 – 18 градусів тепла.

Як зміниться погода у великих містах?

  • Київ +10...+12;
  • Ужгород +15...+17;
  • Львів +14...+16;
  • Івано-Франківськ +14...+16;
  • Тернопіль +13...+15;
  • Чернівці +13...+15;
  • Хмельницький +13...+15;
  • Луцьк +14...+16;
  • Рівне +14...+16;
  • Житомир +11...+13;
  • Вінниця +10...+12;
  • Одеса +10...+12;
  • Миколаїв +10...+12;
  • Херсон +10...+12;
  • Сімферополь +10...+12;
  • Кропивницький +10...+12;
  • Черкаси +10...+12;
  • Чернігів +10...+12;
  • Суми +9...+11;
  • Полтава +10...+12;
  • Дніпро +10...+12;
  • Запоріжжя +10...+12;
  • Донецьк +9...+11;
  • Луганськ +8...+10;
  • Харків +10...+12.

Прогноз погоди в Україні на 16 березня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Чи справді в Україну повернеться сніг?

  • Нещодавно в мережі з'явилися публікації з заголовками, що найближчими днями "Україну знову засипле снігом". Однак, за словами Укргідрометцентру, подібні формулювання є маніпулятивними та не відповідають реальному прогнозу погоди.

  • За прогнозами, 16 березня вдень на сході, а 17 – 18 березня і на південному сході та крайньому заході країни місцями прогнозують невеликий дощ, вночі подекуди можливе поєднання з мокрим снігом.

  • При цьому температури залишатимуться переважно плюсовими, тож жодного "засипання снігом" чи небезпечного погіршення погоди не прогнозується.