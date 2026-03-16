Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Який прогноз погоди на 16 березня?

За даними Укргідрометцентру, в Україні очікується мінлива хмарність, проте істотних опадів синоптики не прогнозують.

Погоду визначатиме переважно східний вітер зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

У нічний час температура повітря коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 8 – 13 градусів тепла. Найвищі температурні показники очікуються у західних областях країни, де стовпчики термометрів можуть піднятися до 13 – 18 градусів тепла.

Як зміниться погода у великих містах?

Київ +10...+12;

Ужгород +15...+17;

Львів +14...+16;

Івано-Франківськ +14...+16;

Тернопіль +13...+15;

Чернівці +13...+15;

Хмельницький +13...+15;

Луцьк +14...+16;

Рівне +14...+16;

Житомир +11...+13;

Вінниця +10...+12;

Одеса +10...+12;

Миколаїв +10...+12;

Херсон +10...+12;

Сімферополь +10...+12;

Кропивницький +10...+12;

Черкаси +10...+12;

Чернігів +10...+12;

Суми +9...+11;

Полтава +10...+12;

Дніпро +10...+12;

Запоріжжя +10...+12;

Донецьк +9...+11;

Луганськ +8...+10;

Харків +10...+12.

Прогноз погоди в Україні на 16 березня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

