Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на 17 апреля
Источник:Укргидрометцентр
В среду, 17 апреля, в Украине могут пройти дожди. В то же время в некоторых регионах также возможен мокрый снег.
На всей территории Украины, кроме юго-восточной части, будет облачно, умеренные дожди. Кроме этого, днем на севере страны, Винницкой и Черкасской областях местами ожидаются значительные осадки.
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Какой будет погода в Украине
Ветер прогнозируют преимущественно северный, 5 – 10 метров в секунду, на юге и востоке страны юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, днем местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью составит +4...+9 градусов, днем +8...+13 градусов. На остальной территории ночью +10...+15 градусов, днем +21...+26 градусов, на Полтавщине и Кировоградщине +17...+22 градуса.
На высокогорье Карпат ночью значительный, днем умеренный мокрый снег. Столбики термометров покажут 0 градусов.
Какой будет погода на Киевщине
В столице и области небо будет покрыто облаками. Кроме этого, синоптики прогнозируют умеренный, днем местами значительный дождь Ветер преимущественно северный️, 7 – 10 метров в секунду.
Температура на Киевщине ночью +4...+9 градусов, днем +8...+13 градусов. В Киеве ночью ожидается +7...+9 градусов, днем около +10 градусов.
В Украине пожарная опасность
Синоптики предупреждают, что 16 – 19 апреля в южной части страны, 16 апреля и в Черновицкой, Винницкой, Сумской и Кировоградской, 17 апреля в Кировоградской, Полтавской, 18-19 апреля Харьковской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев – +9...+11
- Ужгород – +12...+14
- Львов – +10...+12
- Ивано-Франковск – +10...+12
- Тернополь – +10...+12
- Черновцы – +10...+12
- Хмельницкий – +10...+12
- Луцк – +10...+12
- Ровно – +9...+11
- Житомир – +9...+11
- Винница – +10...+12
- Одесса – +21...+23
- Николаев – +22...+24
- Херсон – +21...+23
- Симферополь – +24...+26
- Кропивницкий – +18...+20
- Черкассы – +19...+21
- Чернигов – +10...+12
- Сумы – +12...+14
- Полтава – +18...+20
- Днепр – +23...+25
- Запорожье – +23...+25
- Донецк – +24...+26
- Луганск – +24...+26
- Харьков – +24...+26