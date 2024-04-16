Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на 17 апреля

В среду, 17 апреля, в Украине могут пройти дожди. В то же время в некоторых регионах также возможен мокрый снег.

На всей территории Украины, кроме юго-восточной части, будет облачно, умеренные дожди. Кроме этого, днем на севере страны, Винницкой и Черкасской областях местами ожидаются значительные осадки.

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Какой будет погода в Украине

Ветер прогнозируют преимущественно северный, 5 – 10 метров в секунду, на юге и востоке страны юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, днем местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью составит +4...+9 градусов, днем +8...+13 градусов. На остальной территории ночью +10...+15 градусов, днем +21...+26 градусов, на Полтавщине и Кировоградщине +17...+22 градуса.

На высокогорье Карпат ночью значительный, днем умеренный мокрый снег. Столбики термометров покажут 0 градусов.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области небо будет покрыто облаками. Кроме этого, синоптики прогнозируют умеренный, днем местами значительный дождь Ветер преимущественно северный️, 7 – 10 метров в секунду.

Температура на Киевщине ночью +4...+9 градусов, днем +8...+13 градусов. В Киеве ночью ожидается +7...+9 градусов, днем около +10 градусов.

В Украине пожарная опасность

Синоптики предупреждают, что 16 – 19 апреля в южной части страны, 16 апреля и в Черновицкой, Винницкой, Сумской и Кировоградской, 17 апреля в Кировоградской, Полтавской, 18-19 апреля Харьковской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Какой будет погода в областных центрах

Киев – +9...+11

Ужгород – +12...+14

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +10...+12

Ровно – +9...+11

Житомир – +9...+11

Винница – +10...+12

Одесса – +21...+23

Николаев – +22...+24

Херсон – +21...+23

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +10...+12

Сумы – +12...+14

Полтава – +18...+20

Днепр – +23...+25

Запорожье – +23...+25

Донецк – +24...+26

Луганск – +24...+26

Харьков – +24...+26



Прогноз погоды на 17 апреля / Укргидрометцентр