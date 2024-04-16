На всій території України, крім південно-східної частини, буде хмарно, помірні дощі. Крім цього, вдень на півночі країни, Вінниччині та Черкащині місцями очікуються значні опади.
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Якою буде погода в Україні
Вітер прогнозують переважно північний, 5 – 10 метрів за секунду, на півдні та сході країни південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень подекуди пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура повітря у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі становитиме +4...+9 градусів, вдень +8...+13 градусів. На решті території вночі +10...+15 градусів, вдень +21...+26 градусів, на Полтавщині та Кіровоградщині +17...+22 градуси.
На високогір'ї Карпат вночі значний, вдень помірний мокрий сніг. Стовпчики термометрів покажуть 0 градусів.
Якою буде погода на Київщині
У столиці та області небо буде вкрите хмарами. Крім цього, синоптики прогнозують помірний, вдень місцями значний дощ Вітер переважно північний️, 7 – 10 метрів за секунду.
Температура на Київщині вночі +4...+9 градусів, вдень +8...+13 градусів. У Києві вночі очікується +7...+9 градусів, вдень близько +10 градусів.
В Україні пожежна небезпека
Синоптики попереджають, що 16 – 19 квітня у південній частині країни, 16 квітня і в Чернівецькій, Вінницькій, Сумській та Кіровоградській, 17 квітня в Кіровоградській, Полтавській, 18-19 квітня Харківській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ – +9...+11
- Ужгород – +12...+14
- Львів – +10...+12
- Івано-Франківськ – +10...+12
- Тернопіль – +10..+12
- Чернівці – +10...+12
- Хмельницький – +10…+12
- Луцьк – +10...+12
- Рівне – +9...+11
- Житомир – +9...+11
- Вінниця – +10...+12
- Одеса – +21...+23
- Миколаїв – +22...+24
- Херсон – +21...+23
- Сімферополь – +24...+26
- Кропивницький – +18...+20
- Черкаси – +19...+21
- Чернігів – +10...+12
- Суми – +12...+14
- Полтава – +18...+20
- Дніпро – +23...+25
- Запоріжжя – +23...+25
- Донецьк – +24...+26
- Луганськ – +24...+26
- Харків – +24..+26
Прогноз погоди на 17 квітня / Укргідрометцентр