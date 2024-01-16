В Украину снова идет похолодание: прогноз погоды на 17 января
Источник:Укргидрометцентр
В Украине держится морозная погода. На завтра, 17 января, синоптики прогнозируют переменную облачность и похолодание. Снежить будет только в одном регионе, на остальной территории – без осадков.
Об этом сообщил Украинский гидрометцентр. В некоторых регионах будут сильные порывы веры и морозы.
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"17 января в Украине ожидают переменную облачность. Без осадков, только в Карпатском регионе небольшой снег и мокрый снег", – сообщили синоптики.
Порывы ветра и гололеда
Прогнозируют, что на дорогах будет гололедица. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 метров в секунду, днем в западных областях местами порывы 15-20 метров в секунду.
Температура ночью 7 – 12 градусов мороза, в северной части до 15 градусов мороза, днем 1 – 6 градусов, на севере и северо-востоке страны 4 – 9 градусов мороза; в Закарпатье и в южной части ночью 2 – 7 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, в Крыму 2 – 7 градусов тепла.
Температура в областных центрах
Киев – -7...-5
Ужгород – +1...+3
Львов – 0...-2
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – -3..-1
Черновцы – 0...-+2
Хмельницкий – -3…-1
Луцк – -3…-1
Ровно – -3…-1
Житомир – -6...-4
Винница – -4...-2
Одесса – +2...+4
Николаев – +1...+3
Херсон – +3...+4
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – -8...-6
Суммы – -8...-6
Полтава – -6...-4
Днепр – -4...-2
Запорожье – +1...+3
Донецк – -4...-2
Луганск – -5...-3
Харьков – -7...-5
Погода в Украине 17 января / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
Синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии 24 Канала рассказала, что среда – самый морозный день на этой неделе, в то же время в четверг, 18 января, температура начнет повышаться.
По словам синоптикини, на Черниговщине и Сумщине будут более низкие значения, но до 15 градусов мороза, не больше.Заметьте ! 18 января в Украине снова потеплеет. Так, ночью на Юге и Западе от 1 тепла до 4 мороза, днем 4 – 9 тепла. Кстати, в Крыму даже до +11.
Погода в Киеве
В столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается. На дорогах будет гололедица.
Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха:
- ночью 10 – 15 градусов мороза, днем 4 – 9 градусов мороза;
- в Киеве ночью 10 – 12 градусов мороза, днем 5 – 7 градусов мороза.