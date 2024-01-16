В Украину снова идет похолодание: прогноз погоды на 17 января

В Украине держится морозная погода. На завтра, 17 января, синоптики прогнозируют переменную облачность и похолодание. Снежить будет только в одном регионе, на остальной территории – без осадков.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр. В некоторых регионах будут сильные порывы веры и морозы.

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"17 января в Украине ожидают переменную облачность. Без осадков, только в Карпатском регионе небольшой снег и мокрый снег", – сообщили синоптики.

Порывы ветра и гололеда

Прогнозируют, что на дорогах будет гололедица. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 метров в секунду, днем в западных областях местами порывы 15-20 метров в секунду.

Температура ночью 7 – 12 градусов мороза, в северной части до 15 градусов мороза, днем 1 – 6 градусов, на севере и северо-востоке страны 4 – 9 градусов мороза; в Закарпатье и в южной части ночью 2 – 7 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, в Крыму 2 – 7 градусов тепла.

Температура в областных центрах

Киев – -7...-5

Ужгород – +1...+3

Львов – 0...-2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – -3..-1

Черновцы – 0...-+2

Хмельницкий – -3…-1

Луцк – -3…-1

Ровно – -3…-1

Житомир – -6...-4

Винница – -4...-2

Одесса – +2...+4

Николаев – +1...+3

Херсон – +3...+4

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – -8...-6

Суммы – -8...-6

Полтава – -6...-4

Днепр – -4...-2

Запорожье – +1...+3

Донецк – -4...-2

Луганск – -5...-3

Харьков – -7...-5



Погода в Украине 17 января / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии 24 Канала рассказала, что среда – самый морозный день на этой неделе, в то же время в четверг, 18 января, температура начнет повышаться.

По словам синоптикини, на Черниговщине и Сумщине будут более низкие значения, но до 15 градусов мороза, не больше.

Погода в Киеве

! 18 января в Украине снова потеплеет. Так, ночью на Юге и Западе от 1 тепла до 4 мороза, днем 4 – 9 тепла. Кстати, в Крыму даже до +11.

В столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается. На дорогах будет гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха: