Про це повідомив Український гідрометцентр. У деяких регіонах будуть сильні пориви віру та морози.
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"17 січня в Україні очікують мінливу хмарність. Без опадів, лише в Карпатському регіоні невеликий сніг та мокрий сніг", – повідомили синоптики.
Пориви вітру та ожеледь
Прогнозують, що на дорогах буде ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду, вдень у західних областях місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі 7 – 12 градусів морозу, у північній частині до 15 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів, на півночі та північному сході країни 4 – 9 градусі морозу; на Закарпатті та у південній частині вночі 2 – 7 градусі морозу, вдень від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла, в Криму 2 – 7 градусів тепла.
Температура в обласних центрах
Київ – -7...-5
Ужгород – +1...+3
Львів – 0...-2
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – -3..-1
Чернівці – 0...-+2
Хмельницький – -3…-1
Луцьк – -3…-1
Рівне – -3…-1
Житомир – -6...-4
Вінниця – -4...-2
Одеса – +2...+4
Миколаїв – +1...+3
Херсон – +3...+4
Сімферополь – +4...+6
Кропивницький – 0...+2
Черкаси – 0...+2
Чернігів – -8...-6
Суми – -8...-6
Полтава – -6...-4
Дніпро – -4...-2
Запоріжжя – +1...+3
Донецьк – -4...-2
Луганськ – -5...-3
Харків – -7...-5
Погода в Україні 17 січня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру
Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха у коментарі 24 Каналу розповіла, що середа – найморозніший день на цьому тижні, водночас у четвер, 18 січня, температура почне підвищуватися.
За словами синоптикині, га Чернігівщині та Сумщині будуть нижчі значення, але до 15 градусів морозу, не більше.
Погода в Києві
У столичному регіоні очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається. На дорогах буде ожеледиця.
Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря:
- вночі 10 – 15 градусів морозу, вдень 4 – 9 градусів морозу;
- у Києві вночі 10 – 12 градусів морозу, вдень 5 – 7 градусів морозу.