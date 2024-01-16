Про це повідомив Український гідрометцентр. У деяких регіонах будуть сильні пориви віру та морози.

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"17 січня в Україні очікують мінливу хмарність. Без опадів, лише в Карпатському регіоні невеликий сніг та мокрий сніг", – повідомили синоптики.

Пориви вітру та ожеледь

Прогнозують, що на дорогах буде ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду, вдень у західних областях місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі 7 – 12 градусів морозу, у північній частині до 15 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів, на півночі та північному сході країни 4 – 9 градусі морозу; на Закарпатті та у південній частині вночі 2 – 7 градусі морозу, вдень від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла, в Криму 2 – 7 градусів тепла.

Температура в обласних центрах

Київ – -7...-5

Ужгород – +1...+3

Львів – 0...-2

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – -3..-1

Чернівці – 0...-+2

Хмельницький – -3…-1

Луцьк – -3…-1

Рівне – -3…-1

Житомир – -6...-4

Вінниця – -4...-2

Одеса – +2...+4

Миколаїв – +1...+3

Херсон – +3...+4

Сімферополь – +4...+6

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – 0...+2

Чернігів – -8...-6

Суми – -8...-6

Полтава – -6...-4

Дніпро – -4...-2

Запоріжжя – +1...+3

Донецьк – -4...-2

Луганськ – -5...-3

Харків – -7...-5



Погода в Україні 17 січня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха у коментарі 24 Каналу розповіла, що середа – найморозніший день на цьому тижні, водночас у четвер, 18 січня, температура почне підвищуватися.

За словами синоптикині, га Чернігівщині та Сумщині будуть нижчі значення, але до 15 градусів морозу, не більше.

Зауважте! 18 січня в Україні знову потеплішає. Так, вночі на Півдні та Заході від 1 тепла до 4 морозу, вдень 4 – 9 тепла. До речі, у Криму навіть до +11.

Погода в Києві

У столичному регіоні очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається. На дорогах буде ожеледиця.

Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря: