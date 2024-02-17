Дожди по всей стране, возможен снег: прогноз погоды на 18 февраля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в воскресенье, 18 февраля, будет удивительно влажной. Во всех областях Украины будут дожди, а местами возможно выпадение снега.
Стоит прихватить с собой зонтик, чтобы не стать жертвой испорченной погоды. В то же время температура по Украине все еще будет оставаться "плюсовой".
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Какой будет погода в регионах Украины
Синоптики прогнозируют, что небо 18 февраля по всей Украине будет облачным, однако с прояснениями. Отмечается, что ночью в западных, северных и центральных областях, днем в Украине небольшой дождь и мокрый снег. В южной части ночью и утром местами туман.
Ветер будет веять с юго-западного направления с переходом на северо-западный. Его скорость будет достигать 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться в диапазоне от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. В восточных областях прохладнее – 3 – 8 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха прогреется до 1 – 6 градусов тепла, на юге страны и Закарпатье повышение до 5 – 10 градусов тепла.
Какой будет погода в городах Украины
- Киев – +3...+5
- Ужгород – +8...+10
- Львов – +2...+4
- Ивано-Франковск – +4...+5
- Тернополь – +2...+4
- Черновцы – +4...+6
- Хмельницкий – +4...+6
- Луцк – +2...+4
- Ровно – +2...+4
- Житомир – +2...+4
- Винница – +5...+7
- Одесса – +7...+9
- Николаев – +6...+8
- Херсон – +5...+7
- Симферополь – +5...+7
- Кропивницкий – +4...+6
- Черкассы – +4...+6
- Чернигов – +2...+4
- Сумы – +1...+3
- Полтава – +2...+4
- Днепр – +3...+5
- Запорожье – +3...+5
- Донецк – +3...+5
- Луганск – +2...+4
- Харьков – +2...+4
Погода по Украине на 17 февраля 2024 года / Укргидрометцентр