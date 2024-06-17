Дождь отходит, однако не до конца: прогноз погоды на 18 июня

Погода во вторник, 18 июня, наконец-то порадует отсутствием осадков в большинстве областей. Однако все же на Востоке будет немного дождливо.

На фоне отсутствия проливных дождей температура незначительно возрастет. Кое-где отметки термометра будут подниматься до +30 градусов.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозируют 17 июня переменную облачность. На большей части Украины осадков не будет. Исключением будут только восточные области – там днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью преимущественно будет достигать +13...+18 градусов, днем будет колебаться в пределах +25...+30 градусов.

Погода в Киевской области

В Киеве осадков не ожидается. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

В Киевской области температура ночью не будет превышать +13...+18, а днем будет достигать +25...+30. В Киеве ночью ожидается +15....+17, а днем отметки будут показывать +26...+28.

Температура в городах Украины

Киев +27...+29;

Ужгород +28...+30;

Львов +27...+29;

Ивано-Франковск +27...+29;

Тернополь +27...+29;

Черновцы +27...+29;

Хмельницкий +27...+29;

Луцк +27...+29;

Ровно +27...+29;

Житомир +26...+28;

Винница +27...+29;

Одесса +27...+29;

Николаев +27...+29;

Херсон +28...+30;

Симферополь +28...+30;

Кропивницкий +27...+29;

Черкассы +26...+28;

Чернигов +26...+28;

Сумы +25...+27;

Полтава +27...+29;

Днепр +27...+29;

Запорожье +27...+29;

Донецк +26...+28;

Луганск +25...+27;

Харьков +25...+27.

Погода в Украине 18 июня / Карта Укргидрометцентра