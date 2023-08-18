Жарко и сухо: какой будет погода в Украине 19 августа

Прогноз погоды в Украине 19 августа, к сожалению, не порадует дождями. Почти на всей территории нашей страны жара, а дожди пройдут только в трех западных регионах.

Лето еще не уступило осени, так что с полным правом радует нас теплом и даже жарой. Впрочем, есть огромный позитив, ведь 19 августа – это суббота. В выходной можно позагорать у бассейна или полежать под кондиционером или вентилятором. Только не забывайте о правилах безопасности и пейте достаточно воды!

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Какая будет погода в Украине 19 августа

Жаркая погода удержится в следующие трое суток, то есть с субботы до понедельника. На юге и востоке Украины температура достигнет местами +34...+36 градусов.

Днем в Карпатах пройдут кратковременные дожди с грозами, а также дожди порадуют жителей Львовской и Ивано-Франковской областей. Кое-где будут порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

В целом синоптики прогнозируют небольшую облачность без осадков, ветер преимущественно восточный, 3 – 8 метра в секунду.

Температура ночью +17...+22 градуса, днем +28...+33 градуса, в южных областях до +36 градусов. На высокогорье Карпат температура ночью будет +13…+18 градусов, днем +21…+26 градусов.

Погода в столице и области

В Киевской области прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ветер преимущественно восточный, 3 – 8 метров в секунду.

Температура по области ночью +17...+22 градуса, днем +28...33 градуса, в Киеве ночью +17...+19 градусов, днем +29...+31 градус.

Погода в областных центрах

Она тоже будет жаркой.

Киев +30...+32

Ужгород +31...+33

Львов +30...+32

Ивано-Франковск +30...+32

Тернополь +30...+32

Черновцы +31...+33

Хмельницкий +30...+32

Луцк +29...+31

Ровно +29...+31

Житомир +29...+31

Винница +30...+32

Одесса +32...+34

Николаев +32...+34

Херсон +33...+35

Симферополь +32...+34

Кропивницкий +30...+32

Черкассы +30...+32

Чернигов +30...+32

Сумы +30...+32

Полтава +30...+32

Днепр +31...+33

Запорожье +33...+35

Донецк +31...+33

Луганск +32…+34

Харьков +30…+32

Прогноз погоды на 19 августа / Укргидрометцентр

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ГСЧС предупреждает о пожарной опасности

19 – 21 августа в большинстве западных, северных, центральных, Одесской, Харьковской, Донецкой областях и Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В это время нельзя:

посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности пятого класса;

разводить костры в лесу и лесопосадках;

заезжать на автомобиле в лес;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, смазкой или другими горючими веществами ветошь;

охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;

создавать свалки и сжигать отходы;

сжигать стерню и послеуборочные остатки на сельскохозяйственных полях.

Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону 101.