Жарко и сухо: какой будет погода в Украине 19 августа
Источник:Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине 19 августа, к сожалению, не порадует дождями. Почти на всей территории нашей страны жара, а дожди пройдут только в трех западных регионах.
Лето еще не уступило осени, так что с полным правом радует нас теплом и даже жарой. Впрочем, есть огромный позитив, ведь 19 августа – это суббота. В выходной можно позагорать у бассейна или полежать под кондиционером или вентилятором. Только не забывайте о правилах безопасности и пейте достаточно воды!
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Какая будет погода в Украине 19 августа
Жаркая погода удержится в следующие трое суток, то есть с субботы до понедельника. На юге и востоке Украины температура достигнет местами +34...+36 градусов.
Днем в Карпатах пройдут кратковременные дожди с грозами, а также дожди порадуют жителей Львовской и Ивано-Франковской областей. Кое-где будут порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
В целом синоптики прогнозируют небольшую облачность без осадков, ветер преимущественно восточный, 3 – 8 метра в секунду.
Температура ночью +17...+22 градуса, днем +28...+33 градуса, в южных областях до +36 градусов. На высокогорье Карпат температура ночью будет +13…+18 градусов, днем +21…+26 градусов.
Погода в столице и области
В Киевской области прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ветер преимущественно восточный, 3 – 8 метров в секунду.
Температура по области ночью +17...+22 градуса, днем +28...33 градуса, в Киеве ночью +17...+19 градусов, днем +29...+31 градус.
Погода в областных центрах
Она тоже будет жаркой.
- Киев +30...+32
- Ужгород +31...+33
- Львов +30...+32
- Ивано-Франковск +30...+32
- Тернополь +30...+32
- Черновцы +31...+33
- Хмельницкий +30...+32
- Луцк +29...+31
- Ровно +29...+31
- Житомир +29...+31
- Винница +30...+32
- Одесса +32...+34
- Николаев +32...+34
- Херсон +33...+35
- Симферополь +32...+34
- Кропивницкий +30...+32
- Черкассы +30...+32
- Чернигов +30...+32
- Сумы +30...+32
- Полтава +30...+32
- Днепр +31...+33
- Запорожье +33...+35
- Донецк +31...+33
- Луганск +32…+34
- Харьков +30…+32
Прогноз погоды на 19 августа / Укргидрометцентр
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ГСЧС предупреждает о пожарной опасности
19 – 21 августа в большинстве западных, северных, центральных, Одесской, Харьковской, Донецкой областях и Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В это время нельзя:
- посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности пятого класса;
- разводить костры в лесу и лесопосадках;
- заезжать на автомобиле в лес;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
- оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, смазкой или другими горючими веществами ветошь;
- охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
- создавать свалки и сжигать отходы;
- сжигать стерню и послеуборочные остатки на сельскохозяйственных полях.
Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону 101.