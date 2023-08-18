Літо ще не поступилося осені, тож із повним правом тішить нас теплом і навіть спекою. Утім, є величезний позитив, адже 19 серпня – це субота. У вихідний можна позасмагати біля басейну або полежати під кондиціонером чи вентилятором. Тільки не забувайте про правила безпеки і пийте достатньо води!
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Якою буде погода в Україні 19 серпня
Жарка погода утримається у наступні три доби, тобто із суботи до понеділка. На Півдні та Сході України температура сягне місцями +34...+36 градусів.
Вдень у Карпатах пройдуть короткочасні дощі з грозами, також дощі потішать жителів Львівщини та Івано-Франківщини. Подекуди будуть пориви вітру 15 – 20 метри на секунду.
Загалом синоптики прогнозують невелику хмарність без опадів, вітер переважно східний, 3 – 8 метри на секунду.
Температура вночі +17...+22 градуси, вдень +28...+33 градуси, в південних областях до +36 градусів. На високогір'ї Карпат температура вночі буде +13...+18 градусів, удень +21...+26 градусів.
Погода у столиці та області
На Київщині прогнозують невелику хмарність, без опадів. Вітер переважно східний, 3 – 8 метри на секунду.
Температура по області вночі +17...+22 градуси, вдень +28...33 градуси, у Києві вночі +17...+19 градусів, удень +29...+31 градус.
Погода в обласних центрах
Вона також буде жаркою.
- Київ +30...+32
- Ужгород +31...+33
- Львів +30...+32
- Івано-Франківськ +30...+32
- Тернопіль +30...+32
- Чернівці +31...+33
- Хмельницький +30...+32
- Луцьк +29...+31
- Рівне +29...+31
- Житомир +29...+31
- Вінниця +30...+32
- Одеса +32...+34
- Миколаїв +32...+34
- Херсон +33...+35
- Сімферополь +32...+34
- Кропивницький +30...+32
- Черкаси +30...+32
- Чернігів +30...+32
- Суми +30...+32
- Полтава +30...+32
- Дніпро +31...+33
- Запоріжжя +33...+35
- Донецьк +31...+33
- Луганськ +32…+34
- Харків +30…+32
Прогноз погоди на 19 серпня / Укргідрометцентр
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ДСНС попереджає про пожежну небезпеку
19 – 21 серпня у більшості західних, північних, центральних, Одеській, Харківській, Донецькій областях та Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У цей час не можна:
- відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки п'ятого класу;
- розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- заїжджати автомобілем до лісу;
- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я;
- полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
- створювати смітники та спалювати відходи;
- спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.
Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101.