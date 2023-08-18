Літо ще не поступилося осені, тож із повним правом тішить нас теплом і навіть спекою. Утім, є величезний позитив, адже 19 серпня – це субота. У вихідний можна позасмагати біля басейну або полежати під кондиціонером чи вентилятором. Тільки не забувайте про правила безпеки і пийте достатньо води!

Дивіться також Коли в Україні будуть заморозки і випаде перший сніг

Якою буде погода в Україні 19 серпня

Жарка погода утримається у наступні три доби, тобто із суботи до понеділка. На Півдні та Сході України температура сягне місцями +34...+36 градусів.

Вдень у Карпатах пройдуть короткочасні дощі з грозами, також дощі потішать жителів Львівщини та Івано-Франківщини. Подекуди будуть пориви вітру 15 – 20 метри на секунду.

Загалом синоптики прогнозують невелику хмарність без опадів, вітер переважно східний, 3 – 8 метри на секунду.

Температура вночі +17...+22 градуси, вдень +28...+33 градуси, в південних областях до +36 градусів. На високогір'ї Карпат температура вночі буде +13...+18 градусів, удень +21...+26 градусів.

Погода у столиці та області

На Київщині прогнозують невелику хмарність, без опадів. Вітер переважно східний, 3 – 8 метри на секунду.

Температура по області вночі +17...+22 градуси, вдень +28...33 градуси, у Києві вночі +17...+19 градусів, удень +29...+31 градус.

Погода в обласних центрах

Вона також буде жаркою.

Київ +30...+32

Ужгород +31...+33

Львів +30...+32

Івано-Франківськ +30...+32

Тернопіль +30...+32

Чернівці +31...+33

Хмельницький +30...+32

Луцьк +29...+31

Рівне +29...+31

Житомир +29...+31

Вінниця +30...+32

Одеса +32...+34

Миколаїв +32...+34

Херсон +33...+35

Сімферополь +32...+34

Кропивницький +30...+32

Черкаси +30...+32

Чернігів +30...+32

Суми +30...+32

Полтава +30...+32

Дніпро +31...+33

Запоріжжя +33...+35

Донецьк +31...+33

Луганськ +32…+34

Харків +30…+32

Прогноз погоди на 19 серпня / Укргідрометцентр

Дивіться також Свято меду та етнопікнік: як незабутньо провести вихідні у Львові

ДСНС попереджає про пожежну небезпеку

19 – 21 серпня у більшості західних, північних, центральних, Одеській, Харківській, Донецькій областях та Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У цей час не можна:

відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки п'ятого класу;

розводити багаття у лісі та лісопосадках;

заїжджати автомобілем до лісу;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я;

полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

створювати смітники та спалювати відходи;

спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101.