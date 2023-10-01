Облачно по всей Украине: прогноз погоды на 2 октября
Источник:Укргидрометцентр
Начался второй месяц осени, и температура уже снизилась. В понедельник, 2 октября небо будет покрыто облаками, однако осадки ожидаются лишь местами.
Начало второго месяца осени принесет с собой переменную облачность и туман на всей территории страны. В то же время, осадки синоптики не прогнозируют.
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Какая будет погода в Украине 2 октября
Утром и вечером 2 октября в западных областях ожидается туман. На востоке возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.
Температура немного снизится. В частности, на Западе и Севере Украины ночью будет +6…+11 градусов, а днем +16…+21 градус. В восточных областях и южной части ночью +9...+14 градусов, днем +19...+24 градуса.
Какая будет погода на Киевщине
В столице и области осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. В Киевской области температура ночью будет +6...+11 градусов, днем +16...+21 градуса.
В столице температура ночью +8...+10 градусов, днем +17...+19 градусов.
Погода в областных центрах
- Киев +17...+19
- Ужгород +17...+19
- Львов +17...+19
- Ивано-Франковск +18...+20
- Тернополь +18...+20
- Черновцы +18...+20
- Хмельницкий +17...+19
- Луцк +17...+19
- Ровно +18...+20
- Житомир +17...+18
- Винница +19...+20
- Одесса +21...+23
- Николаев +21...+23
- Херсон +21...+23
- Симферополь +21...+23
- Кропивницкий +18...+21
- Черкассы +19...+21
- Чернигов +18...+20
- Сумы +17...+19
- Полтава +17...+19
- Днепр +20...+22
- Запорожье +21...+23
- Донецк +18...+20
- Луганск +19...+21
- Харьков +18...+20