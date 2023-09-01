Первые осенние выходные – с теплом: прогноз погоды в Украине на 2 сентября
Источник:Укргидрометцентр
В целом погода в субботу 2 сентября будет способствовать отдыху. Средняя температура по Украине составит комфортные +25, на Юге и Востоке будет около +27 градусов, в Херсоне и Николаеве достигнет +30 градусов. На Западе Украины кратковременные дожди.
Вот и пришла осень! Для кого-то это начало нового учебного года, для кого-то – время, когда жара понемногу отступает и можно спокойно жить и работать, а кто-то не обращает внимания на смены времен года и не наделяет 1 сентября каким-то сакральным содержанием.
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Какая будет погода в Украине 2 сентября
Синоптики прогнозируют переменную облачность.
Ночью в юго-восточной части, Харьковской и Сумской областях, днем в западных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.
Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью +9...+14 градусов, днем +22...+27 градусов; на юге и востоке страны ночью +15...+20 градусов, днем +25...+30 градусов.
Погода в столице и области
В Киевской области прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Температура по области ночью +9...+14 градусов, днем +22...+27 градусов.
В Киеве ночью +12...+14 градусов, днем около +25 градусов.
Предупреждение о пожарной опасности
1 – 4 сентября в Украине, кроме большинства западных, Винницкой, Запорожской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Пожалуйста, будьте осторожны – не разводите костер в лесах и не сжигайте стерню! Если заметили возгорание – звоните по телефону 101.
Предупреждение о пожарной опасности в Украине в начале сентября / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +24...+26
- Ужгород +24...+26
- Львов +22...+24
- Ивано-Франковск +23...+25
- Тернополь +23...+25
- Черновцы +23...+25
- Хмельницкий +24...+26
- Луцк +22...+24
- Ровно +22...+24
- Житомир +24...+26
- Винница +24...+26
- Одесса +27...+29
- Николаев +28...+30
- Херсон +28...+30
- Симферополь +27...+29
- Кропивницкий +25...+27
- Черкассы +24...+26
- Чернигов +23...+25
- Сумы +23...+25
- Полтава +24...+26
- Днепр +26...+28
- Запорожье +25...+27
- Донецк +25...+27
- Луганск +25…+27
- Харьков +25…+27
Прогноз погоды на 2 сентября / Укргидрометцентр