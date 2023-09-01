Первые осенние выходные – с теплом: прогноз погоды в Украине на 2 сентября

В целом погода в субботу 2 сентября будет способствовать отдыху. Средняя температура по Украине составит комфортные +25, на Юге и Востоке будет около +27 градусов, в Херсоне и Николаеве достигнет +30 градусов. На Западе Украины кратковременные дожди.

Вот и пришла осень! Для кого-то это начало нового учебного года, для кого-то – время, когда жара понемногу отступает и можно спокойно жить и работать, а кто-то не обращает внимания на смены времен года и не наделяет 1 сентября каким-то сакральным содержанием.

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Какая будет погода в Украине 2 сентября

Синоптики прогнозируют переменную облачность.

Ночью в юго-восточной части, Харьковской и Сумской областях, днем в западных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью +9...+14 градусов, днем +22...+27 градусов; на юге и востоке страны ночью +15...+20 градусов, днем +25...+30 градусов.

Погода в столице и области

В Киевской области прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура по области ночью +9...+14 градусов, днем +22...+27 градусов.

В Киеве ночью +12...+14 градусов, днем около +25 градусов.

Предупреждение о пожарной опасности

1 – 4 сентября в Украине, кроме большинства западных, Винницкой, Запорожской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожалуйста, будьте осторожны – не разводите костер в лесах и не сжигайте стерню! Если заметили возгорание – звоните по телефону 101.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине в начале сентября / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +24...+26

Ужгород +24...+26

Львов +22...+24

Ивано-Франковск +23...+25

Тернополь +23...+25

Черновцы +23...+25

Хмельницкий +24...+26

Луцк +22...+24

Ровно +22...+24

Житомир +24...+26

Винница +24...+26

Одесса +27...+29

Николаев +28...+30

Херсон +28...+30

Симферополь +27...+29

Кропивницкий +25...+27

Черкассы +24...+26

Чернигов +23...+25

Сумы +23...+25

Полтава +24...+26

Днепр +26...+28

Запорожье +25...+27

Донецк +25...+27

Луганск +25…+27

Харьков +25…+27

Прогноз погоды на 2 сентября / Укргидрометцентр