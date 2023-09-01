От і прийшла осінь! Для когось це початок нового навчального року, для когось – час, коли спека потроху відступає і можна спокійно жити та працювати, а хтось не звертає уваги на зміни пір року і не наділяє 1 вересня якимось сакральним змістом.
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Якою буде погода в Україні 2 вересня
Синоптики прогнозують мінливу хмарність.
Вночі у південно-східній частині, Харківській та Сумській областях, удень у західних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метри на секунду.
Температура вночі +9...+14 градусів, вдень +22...+27 градусів; на півдні та сході країни вночі +15...+20 градусів, удень +25...+30 градусів.
Погода у столиці та області
На Київщині прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метри на секунду.
Температура по області вночі +9...+14 градусів, удень +22...+27 градусів.
У Києві вночі +12...+14 градусів, удень близько +25 градусів.
Попередження про пожежну небезпеку
1 – 4 вересня в Україні, крім більшості західних, Вінницької, Запорізької та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Будь ласка, будьте обачні – не розводьте багаття у лісах і не спалюйте стерню! Якщо помітили займання – телефонуйте 101.
Попередження про пожежну небезпеку в Україні на початку вересня / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +24...+26
- Ужгород +24...+26
- Львів +22...+24
- Івано-Франківськ +23...+25
- Тернопіль +23...+25
- Чернівці +23...+25
- Хмельницький +24...+26
- Луцьк +22...+24
- Рівне +22...+24
- Житомир +24...+26
- Вінниця +24...+26
- Одеса +27...+29
- Миколаїв +28...+30
- Херсон +28...+30
- Сімферополь +27...+29
- Кропивницький +25...+27
- Черкаси +24...+26
- Чернігів +23...+25
- Суми +23...+25
- Полтава +24...+26
- Дніпро +26...+28
- Запоріжжя +25...+27
- Донецьк +25...+27
- Луганськ +25…+27
- Харків +25…+27
Прогноз погоди на 2 вересня / Укргідрометцентр