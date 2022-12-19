В Украину идет оттепель: прогноз погоды на 20 декабря
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине во вторник 20 декабря будет мокрой и прохладной. Синоптики предупреждают об оттепели – будет понемногу расставать снег и лед.
Впрочем, существенных осадков не будет. Лишь в северной части утром и днем обещают небольшой мокрый снег. На дорогах западных и северных областей – гололедица.
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Температура воздуха днем будет достигать выше нуля на Западе, в Центре и на Юге. Однако в северных и восточных регионах прогнозируют и дневные морозы. Ветер будет юго-западный, его порывы будут достигать 7-12 метров в секунду.
Ночью – морозно
Синоптикиня Наталья Диденко предупредила, что в ближайшую ночь будет морозно: до -7...-11 градусов. Днем потеплеет до оттепели.
В Киеве – облачность, мокрый снег с переходом в дождь. Кроме того, жителям столицы следует быть готовым к порывистому ветру.
Погода в городах
Ужгород – +2...+4
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +5...+6
Тернополь – +1...+3
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +1...+3
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – 0...+2
Винница – 0...+2
Одесса – +2...+4
Николаев – +1...+3
Херсон – 0...+2
Симферополь – +4…+6
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – -1...+1
Сумы – -3...-1
Полтава – 0...+2
Днепр – +1...+3
Запорожье – 0...+2
Донецк – -8...-6
Луганск – -7...-5
Харьков – 0...-2
Киев – -1...+1