Часть Украины будет в плену гроз и дождя: прогноз погоды на 20 июня
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине во вторник, 20 июня, будет теплой, однако в части регионов возможны дожди. Из-за грозы в северных, большинстве западных областей, а также в Винницкой области объявили первый уровень опасности – желтый.
Вместе с тем в течение 19 – 22 июня в отдельных регионах предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.
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Речь идет о центральных областях и:
- Сумскую,
- Николаевскую,
- Запорожская,
- Донецк,
- Харьковскую,
- Житомирская область.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
На Западе Украины будет преобладать теплая и сухая погода. Дожди наконец-то отступят, однако на Ровенщине все же возможны осадки. Температура воздуха будет составлять +22...+24 градуса. На Востоке будет несколько теплее – +26…+28 градусов.
На Севере возможны дожди и грозы. Столбики термометров покажут +25...+27 градусов. А на Юге – +28...+30. Осадков там не предсказывают.
В Киеве переменная облачность и возможен кратковременный дождь. Температура воздуха будет составлять +26...+28 градусов.
Погода в городах Украины
Киев – +26...+28
Ужгород – +25...+27
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +22...+24
Ровно – +22...+24
Житомир – +25...+27
Винница – +25...+27
Одесса – +27...+29
Николаев – +28...+30
Херсон – +26...+28
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +28...+30
Черкассы – +28...+30
Чернигов – +25...+27
Сумы – +25...+27
Полтава – +26...+28
Днепр – +26...+28
Запорожье – +26...+28
Донецк – +26...+28
Луганск – +25...+27
Харьков – +25...+27