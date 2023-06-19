Часть Украины будет в плену гроз и дождя: прогноз погоды на 20 июня

Погода в Украине во вторник, 20 июня, будет теплой, однако в части регионов возможны дожди. Из-за грозы в северных, большинстве западных областей, а также в Винницкой области объявили первый уровень опасности – желтый.

Вместе с тем в течение 19 – 22 июня в отдельных регионах предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

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Речь идет о центральных областях и:

Сумскую,

Николаевскую,

Запорожская,

Донецк,

Харьковскую,

Житомирская область.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На Западе Украины будет преобладать теплая и сухая погода. Дожди наконец-то отступят, однако на Ровенщине все же возможны осадки. Температура воздуха будет составлять +22...+24 градуса. На Востоке будет несколько теплее – +26…+28 градусов.

На Севере возможны дожди и грозы. Столбики термометров покажут +25...+27 градусов. А на Юге – +28...+30. Осадков там не предсказывают.

В Киеве переменная облачность и возможен кратковременный дождь. Температура воздуха будет составлять +26...+28 градусов.

Погода в городах Украины

Киев – +26...+28

Ужгород – +25...+27

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +22...+24

Ровно – +22...+24

Житомир – +25...+27

Винница – +25...+27

Одесса – +27...+29

Николаев – +28...+30

Херсон – +26...+28

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +25...+27

Сумы – +25...+27

Полтава – +26...+28

Днепр – +26...+28

Запорожье – +26...+28

Донецк – +26...+28

Луганск – +25...+27

Харьков – +25...+27



Прогноз погоды на 20 июня / Фото Укргидрометцентра