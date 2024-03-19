Мокрый снег и похолодание: прогноз погоды на 20 марта

В среду, 20 марта, погода в Украине будет дождливой, местами также ожидается мокрый снег. Небо будет затянуто облаками.

Синоптики прогнозируют, что солнце все же будет появляться на небе. На Юге и Западе утром возможен туман.

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Какой будет погода в Украине

Ожидается, что дождь, ночью с мокрым снегом пройдет в большинстве районов восточных областей. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха будет колебаться ночью от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза, а днем +3...+8° тепла. В то же время в юго-восточной части и на Закарпатье +7...+12 градусов.

В Карпатах синоптики прогнозируют снег. Температура воздуха ночью там опустится до -1...-6 градусов мороза, днем будет около 0 градусов.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области также будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем возможен дождь

Прогнозируют, что ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза. Зато днем +3...+8 градусов тепла. В Киеве ночью температура будет около 0 градусов, днем +5...+7 градусов тепла.

Какой будет температура воздуха в областных центрах

Киев – +5...+7

Ужгород – +9...+11

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +5...+7

Ровно – +5...+7

Житомир – +5...+7

Винница – +6...+8

Одесса – +5...+7

Николаев – +6...+8

Херсон – +8...+10

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +6...+8

Сумы – +7...+9

Полтава – +7...+9

Днепр – +8...+10

Запорожье – +9...+11

Донецк – +10...+12

Луганск – +9...+11

Харьков – +9...+11



Прогноз погоды на 20 марта / Укргидрометцентр