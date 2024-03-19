Мокрый снег и похолодание: прогноз погоды на 20 марта
Источник:Укргидрометцентр
В среду, 20 марта, погода в Украине будет дождливой, местами также ожидается мокрый снег. Небо будет затянуто облаками.
Синоптики прогнозируют, что солнце все же будет появляться на небе. На Юге и Западе утром возможен туман.
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Какой будет погода в Украине
Ожидается, что дождь, ночью с мокрым снегом пройдет в большинстве районов восточных областей. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха будет колебаться ночью от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза, а днем +3...+8° тепла. В то же время в юго-восточной части и на Закарпатье +7...+12 градусов.
В Карпатах синоптики прогнозируют снег. Температура воздуха ночью там опустится до -1...-6 градусов мороза, днем будет около 0 градусов.
Какой будет погода на Киевщине
В столице и области также будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем возможен дождь
Прогнозируют, что ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза. Зато днем +3...+8 градусов тепла. В Киеве ночью температура будет около 0 градусов, днем +5...+7 градусов тепла.
Какой будет температура воздуха в областных центрах
- Киев – +5...+7
- Ужгород – +9...+11
- Львов – +5...+7
- Ивано-Франковск – +4...+6
- Тернополь – +4...+6
- Черновцы – +5...+7
- Хмельницкий – +5...+7
- Луцк – +5...+7
- Ровно – +5...+7
- Житомир – +5...+7
- Винница – +6...+8
- Одесса – +5...+7
- Николаев – +6...+8
- Херсон – +8...+10
- Симферополь – +8...+10
- Кропивницкий – +4...+6
- Черкассы – +6...+8
- Чернигов – +6...+8
- Сумы – +7...+9
- Полтава – +7...+9
- Днепр – +8...+10
- Запорожье – +9...+11
- Донецк – +10...+12
- Луганск – +9...+11
- Харьков – +9...+11