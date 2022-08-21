Гроза на Западе и жара на Востоке и Юге: прогноз погоды на 22 августа

Погода в Украине 22 августа принесет жару в большинство регионов Украины. В то же время, почти во всех западных областях ожидают грозы.

Температура воздуха будет колебаться по всей стране от +24 до +32 градуса. Прохладнее всего 22 августа будет на Волыни, а жарче всего – на Луганщине.

Интересно Украину накроет жара из Центральной Азии, – синоптик предупредил о сухой неделе

Прогноз погоды в регионах

На Западе день 22 августа будет богат осадками – во всех областях, кроме Тернопольской, ожидают дожди и грозы. Температура воздуха будет колебаться в пределах +24…+28 градусов.

На севере и в центре день пройдет без осадков. Столбики термометра днем поднимутся до +26...+29 градусов.

На юге и на востоке день будет самым жарким. Там температура воздуха будет достигать +28...+32 градуса.

В столице день пройдет без осадков. Синоптики прогнозируют, что столбики термометра в Киеве поднимутся до +27...+29 градусов.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По словам синоптика Натальи Диденко, 22 августа дожди с грозами возможны только в Карпатах. В центральных областях в ночь на 22 августа возможны небольшие дожди, но также с грозами.

В Киеве столбики термометра поднимутся до +28...+30 градусов.

Наталья Диденко отметила, что в конце августа Украину посетит настоящее жаркое лето.

Погода в городах

Ужгород – +26...+28

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +24...+26

Ровно – +25...+27

Житомир – +27...+29

Винница – +26...+28

Одесса – +29...+31

Николаев – +29...+31

Херсон – +28...+30

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +27...+29

Сумы – +27...+29

Полтава – +27...+29

Днепр – +28...+30

Запорожье – +29...+31

Донецк – +29...+31

Луганск – +30...+32

Харьков – +29...+31

Киев – +27...+29



Прогноз погоды на 22 августа / Карта Укргидрометцентра