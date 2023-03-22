Прохладно будет только ночью: прогноз погоды на 23 марта

Погода в Украине в четверг, 23 марта, будет комфортно теплой и без осадков. Лишь во временно оккупированном Крыму синоптики прогнозируют местами небольшой дождь.

Сутки четверга начнутся прохладой. На Востоке ночью столбики термометра могут опуститься и до 0. Однако днем ниже +12 температура не будет опускаться.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

23 марта на Западе Украины синоптики обещают температуру за окном в пределах от +16 до +20, при этом теплее всего будет на Львовщине. Однако, несмотря на теплую погоду, порывы ветра могут достигать и 12 метров в секунду, что характеризуется как сильный ветер.

На Севере нашего государства температура воздуха будет несколько прохладнее и будет колебаться от +14 до +17. Однако ветер здесь будет слабее, максимальную его скорость прогнозируют до 10 метров в секунду.

На Востоке также прогнозируют, что столбики термометра будут колебаться в пределах +14…+17. При этом холоднее всего будет в Луганской области, где температура выше +15 не будет подниматься.

Что касается Юга, там 23 марта синоптики предусматривают от +12 до +17 за окном. Именно в Одесской области днем в четверг будет самая низкая температура по Украине. Однако в Крыму в этот день прогнозируют небольшой дождь.

И на Востоке, и на Юге порывы ветра будут самыми слабыми, до 8 метров в секунду. Стоит отметить, что также 23 марта украинцам не стоит ожидать безоблачного неба и яркого солнца. В этот день по всей Украине оно будет прятаться за облака.

Погода в крупнейших городах Украины 21 марта

Киев – +14...+16

Ужгород – +16...+18

Львов – +18...+20

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +17...+19

Ровно – +16...+18

Житомир – +15...+17

Винница – +15...+17

Одесса – +12...+14

Николаев – +15...+17

Херсон – +15...+17

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +14...+16

Сумы – +14...+16

Полтава – +14...+16

Днепр – +15...+17

Запорожье – +15...+17

Донецк – +14...+16

Луганск – +13...+15

Харьков – +14...+16



Прогноз погоды на 23 марта / Карта Укргидрометцентра