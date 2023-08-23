День Независимости слегка облачный, в основном без осадков: прогноз погоды на 24 августа

Украинский флаг 24 августа, на День Независимости, будет развеваться в слегка облачном небе. По всей Украине будет жарко с легким ветерком.

Ночью в Закарпатье и Карпатах возможен небольшой кратковременный дождь и даже грозы. Также лёгкие осадки могут ожидать на юге страны.

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Погода в столице и областях на День Независимости.

На 24 августа киевляне могут ожидать переменную малооблачную погоду без осадков. Также в Киеве будет достаточно жарко. Будет повевать легкий северо-западный ветерок. Его скорость – 5 – 10 метров в секунду.

В Киевские области ночью шкала термометра будет опускаться до 11 – 16 градусов, днем же будет достигать 23 – 28 градусов. В столице следует ожидать 14 – 16 градусов ночью и 25 – 27 градусов днем.