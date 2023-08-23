День Независимости слегка облачный, в основном без осадков: прогноз погоды на 24 августа
Источник:Укргидрометцентр
Украинский флаг 24 августа, на День Независимости, будет развеваться в слегка облачном небе. По всей Украине будет жарко с легким ветерком.
Ночью в Закарпатье и Карпатах возможен небольшой кратковременный дождь и даже грозы. Также лёгкие осадки могут ожидать на юге страны.
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Погода в столице и областях на День Независимости.
На 24 августа киевляне могут ожидать переменную малооблачную погоду без осадков. Также в Киеве будет достаточно жарко. Будет повевать легкий северо-западный ветерок. Его скорость – 5 – 10 метров в секунду.
В Киевские области ночью шкала термометра будет опускаться до 11 – 16 градусов, днем же будет достигать 23 – 28 градусов. В столице следует ожидать 14 – 16 градусов ночью и 25 – 27 градусов днем.
На остальной территории Украины также следует ожидать переменную облачность с северо-западным ветром. Ночью в Закарпатье и Карпатах может быть небольшой дождь с грозами. Также возможны туманы. Небольшие осадки возможны днем на крайнем юге страны.
Температура ночью будет достигать 11 – 16 градусов, днем 23 – 28 градусов. На юге ночью шкала опустится до 17 – 22 градусов, днем – до 26 – 31 градусов.
Погода в областных центрах Украины
Киев – +25..+27
Ужгород – +27...+29
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +25…+27
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +25...+27
Винница – +25...+27
Одесса – +28...+30
Николаев – +28...+30
Херсон – +28...+30
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +24...+26
Сумы – +23...+25
Полтава – +25...+27
Днепр – +25...+27
Запорожье – +28...+30
Донецк – +24...+26
Луганск – +24...+26
Харьков – +23...+25