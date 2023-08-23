День Независимости слегка облачный, в основном без осадков: прогноз погоды на 24 августа

23 августа 2023, 14:40
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Источник:

Укргидрометцентр

Украинский флаг 24 августа, на День Независимости, будет развеваться в слегка облачном небе. По всей Украине будет жарко с легким ветерком.

Ночью в Закарпатье и Карпатах возможен небольшой кратковременный дождь и даже грозы. Также лёгкие осадки могут ожидать на юге страны.

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Погода в столице и областях на День Независимости.

На 24 августа киевляне могут ожидать переменную малооблачную погоду без осадков. Также в Киеве будет достаточно жарко. Будет повевать легкий северо-западный ветерок. Его скорость – 5 – 10 метров в секунду.

В Киевские области ночью шкала термометра будет опускаться до 11 – 16 градусов, днем же будет достигать 23 – 28 градусов. В столице следует ожидать 14 – 16 градусов ночью и 25 – 27 градусов днем.

На остальной территории Украины также следует ожидать переменную облачность с северо-западным ветром. Ночью в Закарпатье и Карпатах может быть небольшой дождь с грозами. Также возможны туманы. Небольшие осадки возможны днем на крайнем юге страны.

Температура ночью будет достигать 11 – 16 градусов, днем 23 – 28 градусов. На юге ночью шкала опустится до 17 – 22 градусов, днем – до 26 – 31 градусов.

Погода в областных центрах Украины

Киев – +25..+27

Ужгород – +27...+29

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +25…+27

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +25...+27

Винница – +25...+27

Одесса – +28...+30

Николаев – +28...+30

Херсон – +28...+30

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +24...+26

Сумы – +23...+25

Полтава – +25...+27

Днепр – +25...+27

Запорожье – +28...+30

Донецк – +24...+26

Луганск – +24...+26

Харьков – +23...+25

Прогноз погоды на 24 августа / Укргидрометцентр.

Автор: Дмитро Усик