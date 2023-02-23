Сильный мороз ночью и дожди по всей стране днем: прогноз погоды на 24 февраля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине 24 февраля будет в основном дождливой. В то же время, на Востоке возможен мелкий снег.
Ночью температура воздуха будет колебаться от -13 до +1 градуса, а днем от -1 до +10. Холоднее всего будет на Востоке и Севере, самое теплое – на Западе.
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Погода в регионах
Ночью на Западе сильные морозы синоптики не прогнозируют - температура воздуха опустится до -2...+2 градуса. В то же время днем воздух разогреется до +7...+10 градусов. Во всех областях возможны мелкие дожди.
На Севере ночью температура воздуха опустится в основном до -7...-3 градусов, а в Сумской – до -13 градусов. Днем воздух разогреется до -1...+7 градусов. По всем областям также вероятны мелкие дожди.
В Центре и на Юге ночь будет морозной – от -7 до +1 градуса. Днем же столбики термометра поднимутся до +2...+7 градусов. По всем областям возможны мелкие дожди.
Холоднее всего будет в восточных областях – Харьковской, Донецкой и Луганской. Ночью эти регионы покроют морозы от -13 до -7 градусов, а днем температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+3. Здесь возможны мелкие осадки, правда, в виде снега.
В Киеве днем температура воздуха поднимется до +3...+5 градусов. Днем возможен дождь.
Погода в городах
Киев – +3...+5
Ужгород – +8...+10
Львов – +8...+10
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +8...+10
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +7...+9
Ровно – +7...+9
Житомир – +5...+7
Винница – +5...+7
Одесса – +5...+7
Николаев – +4...+6
Херсон – +4...+6
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +3...+5
Сумы – -1...+1
Полтава – +2...+4
Днепр – +3...+5
Запорожье – +3...+5
Донецк – +1...+3
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1