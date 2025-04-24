Ни одну область не обойдут дожди, а в Луцке будет холоднее всего: прогноз погоды на 25 апреля
В пятницу, 25 апреля, Украину накроют дожди. Синоптики обещают, что они будут кратковременными, однако кое-где пройдут и грозы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 25 апреля
Будет переменная облачность. Ночью в Волынской и Ровенской областях, днем в Украине кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер преимущественно северный, 5 – 10 метров на секунду. Температура ночью +8...+13 градусов; днем в западных и северных областях +18...+23, на остальной территории +21...+26.
25 апреля погоду в Украине будет формировать поле пониженного давления. Атмосферный фронт, который будет перемещаться с северо-запада, ночью будет влиять на Волынскую и Ровенскую области, а днем будет обусловливать неустойчивую погоду повсеместно в Украине. В воздушных пространствах над Украиной постепенно готовятся изменения на похолодание с северных широт,
– объяснили в Укргидрометцентре.
Прогноз погоды на 25 апреля в Киеве и в столичном регионе
Здесь также будет переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +18...+23, в Киеве ночью +11...+13, днем +21...+23.
Также синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву и Киевской области. В частности, днем 25 апреля будет гроза, поэтому объявлен І уровень опасности (желтый).
Погода в областных центрах
- Киев +21...+23
- Ужгород +22...+24
- Львов +20...+22
- Ивано-Франковск +20...+22
- Тернополь +21...+23
- Черновцы +20...+22
- Хмельницкий +22...+24
- Луцк +18...+20
- Ровно +20...+22
- Житомир +20...+22
- Винница +24...+26
- Одесса +24...+26
- Николаев +24...+26
- Херсон +23...+25
- Симферополь +21...+23
- Кропивницкий +24...+26
- Черкассы +24...+26
- Чернигов +20...+22
- Сумы +21...+23
- Полтава +24...+26
- Днепр +24...+26
- Запорожье +23...+25
- Донецк +25...+27
- Луганск +25...+27
- Харьков +24...+26