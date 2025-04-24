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24 Канал Новости Украины Ни одну область не обойдут дожди, а в Луцке будет холоднее всего: прогноз погоды на 25 апреля
24 апреля, 16:00
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Ни одну область не обойдут дожди, а в Луцке будет холоднее всего: прогноз погоды на 25 апреля

Ирина Чеботникова

В пятницу, 25 апреля, Украину накроют дожди. Синоптики обещают, что они будут кратковременными, однако кое-где пройдут и грозы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 25 апреля

Будет переменная облачность. Ночью в Волынской и Ровенской областях, днем в Украине кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер преимущественно северный, 5 – 10 метров на секунду. Температура ночью +8...+13 градусов; днем в западных и северных областях +18...+23, на остальной территории +21...+26.

25 апреля погоду в Украине будет формировать поле пониженного давления. Атмосферный фронт, который будет перемещаться с северо-запада, ночью будет влиять на Волынскую и Ровенскую области, а днем будет обусловливать неустойчивую погоду повсеместно в Украине. В воздушных пространствах над Украиной постепенно готовятся изменения на похолодание с северных широт,
– объяснили в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды на 25 апреля в Киеве и в столичном регионе

Здесь также будет переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер северный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +18...+23, в Киеве ночью +11...+13, днем +21...+23.

Также синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву и Киевской области. В частности, днем 25 апреля будет гроза, поэтому объявлен І уровень опасности (желтый).

Погода в областных центрах

  • Киев +21...+23
  • Ужгород +22...+24
  • Львов +20...+22
  • Ивано-Франковск +20...+22
  • Тернополь +21...+23
  • Черновцы +20...+22
  • Хмельницкий +22...+24
  • Луцк +18...+20
  • Ровно +20...+22
  • Житомир +20...+22
  • Винница +24...+26
  • Одесса +24...+26
  • Николаев +24...+26
  • Херсон +23...+25
  • Симферополь +21...+23
  • Кропивницкий +24...+26
  • Черкассы +24...+26
  • Чернигов +20...+22
  • Сумы +21...+23
  • Полтава +24...+26
  • Днепр +24...+26
  • Запорожье +23...+25
  • Донецк +25...+27
  • Луганск +25...+27
  • Харьков +24...+26


Прогноз погоды в Украине на 25 апреля / Укргидрометцентр