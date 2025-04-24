Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 25 квітня

Буде мінлива хмарність. Вночі у Волинській та Рівненській областях, вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер переважно північний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +8...+13 градусів; удень в західних та північних областях +18...+23, на решті території +21...+26.

25 квітня погоду в Україні формуватиме поле зниженого тиску. Атмосферний фронт, який переміщуватиметься з північного заходу, вночі впливатиме на Волинську і Рівненську області, а вдень зумовлюватиме нестійку погоду повсюди в Україні. В повітряних просторах над Україною поступово готуються зміни на похолодання з північних широт,

– пояснили в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди на 25 квітня у Києві та в столичному регіоні

Тут також буде мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер північний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +8...+13 градусів, удень +18...+23, у Києві вночі +11...+13, вдень +21...+23.

Також синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Києву та Київській області. Зокрема, вдень 25 квітня буде гроза, тож оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Погода в обласних центрах

Київ +21...+23

Ужгород +22...+24

Львів +20...+22

Івано-Франківськ +20...+22

Тернопіль +21...+23

Чернівці +20...+22

Хмельницький +22...+24

Луцьк +18...+20

Рівне +20...+22

Житомир +20...+22

Вінниця +24...+26

Одеса +24...+26

Миколаїв +24...+26

Херсон +23...+25

Сімферополь +21...+23

Кропивницький +24...+26

Черкаси +24...+26

Чернігів +20...+22

Суми +21...+23

Полтава +24...+26

Дніпро +24...+26

Запоріжжя +23...+25

Донецьк +25...+27

Луганськ +25...+27

Харків +24...+26



Прогноз погоди в Україні на 25 квітня / Укргідрометцентр