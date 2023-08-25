Какой будет последняя суббота лета: прогноз погоды в Украине на 26 августа
Источник:Укргидрометцентр
Последние летние выходные принесут долгожданные дожди только на Западе Украины. 26 августа по всей стране переменная облачность, а температура достигнет +30 градусов.
Украинцы в последнюю летнюю субботу смогут насладиться солнышком, впрочем, почти во всех областях оно будет палящим. Помните правила безопасности во время отдыха: берите головные уборы, не сидите на солнце долго и пейте много воды!
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Какая будет погода в Украине 26 августа
В последующие трое суток будет преобладать сухая погода, лишь в северо-западных областях днем местами кратковременный дождь, гроза. На северо-востоке страны ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью +13...+18 градусов, на побережье морей до +23 градусов, днем +27...+32 градуса, в юго-западной части местами до +35 градусов, в восточных и Сумской областях +29 градусов.
В Карпатах ночью +11...+16 градусов, днем +23...+28 градусов.
Погода в столице и области
26 августа в Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3 – 8 метров в секунду. Температура по области ночью +13...+18 градусов, днем +27...+32 градуса, а в Киеве ночью +16...+18 градусов, днем +29...+31 градус.
️Предупреждение о пожарной опасности в Украине
24 – 27 августа в Украине, кроме Закарпатской области, Карпат, Ивано-Франковской, Черновицкой, Запорожской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Пожарная опасность в Украине 26 августа / Укргидрометцентр
Во время пожарной опасности следует посещать леса с осторожностью: нельзя разводить там костер, заезжать туда на авто, курить, бросать в лесу и в лесопосадках непогашенные спички или окурки.
Также нельзя охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия и сжигать стерню и послеуборочные остатки на сельскохозяйственных полях.
Если заметили возгорание – звоните по телефону 101!
Погода в областных центрах
- Киев +29...+31
- Ужгород +31...+33
- Львов +29...+31
- Ивано-Франковск +30...+32
- Тернополь +30...+32
- Черновцы +31...+33
- Хмельницкий +30...+32
- Луцк +27...+29
- Ровно +28...+30
- Житомир +28...+30
- Винница +32...+34
- Одесса +26...+28
- Николаев +29...+31
- Херсон +28...+30
- Симферополь +28...+30
- Кропивницкий +31...+33
- Черкассы +30...+32
- Чернигов +28...+30
- Сумы +25...+27
- Полтава +26...+28
- Днепр +27...+29
- Запорожье +28...+30
- Донецк +25...+27
- Луганск +24…+26
- Харьков +25…+27
Прогноз погоды в Украине на 26 августа / Укргидрометцентр