Жара возвращается в западные области: прогноз погоды на 26 июля

Погода в Украине во вторник, 26 июля, будет жаркой. Выше столбики термометров поднимутся в западных областях. Местами будут осадки.

Жарче всего будет в Ужгороде, где воздух прогреется вплоть до +34 градусов.

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Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Синоптикиня Наталья Диденко рассказала, что 26 июля ожидается в течение дня +29...+32 градуса, самым жарким полюсом окажется Закарпатье. Там прогнозируют +32...+35 градусов.

Жарко также будет завтра в Одесской и Николаевской областях - +29...+32 градуса. В большинстве областей Украины будет преобладать комфортная летняя температура воздуха, которая будет крутиться вблизи +25...+29 градусов. Чуть свежее будут Харьковщина и Сумщина – +22...+26 градусов.

Дожди с грозами пройдут во вторник в восточной части Украины и на Полтавщине, а уже к вечеру придут также на:

Львовщину,

Волынь,

Ровенщину,

Ивано-Франковске,

Черновицкой области,

в Закарпатье.

В Киеве 26 июля синоптическая ситуация почти идеальна. Светится солнце, осадков не будет, ветер северного направления небольшой или умеренный, максимально прогреется воздух до +26...+27 градусов.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра.

На Западе с утра и до самого вечера будет сохраняться пасмурная погода. Местами возможны дожди. Температура воздуха будет составлять +29...+31 градус. На Востоке в течение дня погода будет пасмурной. Утром будет идти сильный дождь, который к середине дня должен ослабеть и через некоторое время закончиться. Столбики термометра покажут +24...+26 градусов.

На севере вечером ожидается ясная погода. Ночь и утро пройдут без осадков. Воздух прогреется до +24...+26 градусов. На юге облачный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру. Без осадков, +27...+29 градусов.

Облака, которые появятся в Киеве днем, продержатся недолго - вечером ожидается ясная погода. Без осадков, +25...+27.

Прогноз погоды в городах Украины на 26 июля.

Ужгород – +32...+34

Львов – +29...+31

Ивано-Франковск – +29...+31

Тернополь – +29...+31

Черновцы – +29...+31

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +28...+30

Ровно – +27...+29

Житомир – +25...+27

Винница – +26...+28

Одесса – +29...+31

Николаев – +28...+30

Херсон – +27...+29

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +24...+26

Сумы – +23...+25

Полтава – +25...+27

Днепр – +25...+27

Запорожье – +26...+28

Донецк – +24...+26

Луганск – +24...+26

Харьков – +24...+26

Киев – +25...+27



Прогноз погоды на 26 июля. Фото Укргидрометцентр.