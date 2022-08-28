В преддверии похолодания Украину накроет жара: прогноз погоды на 29 августа
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в понедельник 29 августа будет жаркой и душной. Осадки прогнозируют только на Западе.
Теплее всего будет на Востоке и Юге. Там температура воздуха прогреется до +33...34 градусов. Теплее всего будет в Запорожье.
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Относительно прохладнее будет на Западе. Там синоптики прогнозируют +25...+27 градусов. В Киеве обещают +30...+32 градуса.
Прогноз синоптика Диденко
Наталья Диденко заявила, что в понедельник Украину будет ждать жара и духота. Украинская синоптик подчеркнула, что это происходит накануне похолодания. Более свежую воздушную массу уже будут ощущать области на Западе.
Дожди с грозами, преимущественно локального характера, пройдут на крайнем востоке Украины, а во второй половине дня и к вечеру придут в западные области и доберутся Житомирщины и Киевщины,
– заявила синоптик.
Прогноз погоды в городах Украины 29 августа
Ужгород – +27...+29
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +29...+31
Винница – +31...+33
Одесса – +31...+33
Николаев – +32...+34
Херсон – +31...+33
Симферополь – +31...+33
Кропивницкий – +31...+33
Черкассы – +30...+32
Чернигов – +31...+33
Сумы – +30...+32
Полтава – +30...+32
Днепр – +31...+33
Запорожье – +32...+34
Донецк – +31...+33
Луганск – +31...+33
Харьков – +30...+32
Киев – +30...+32
Погода на 29 августа / Укргидрометцентр