В преддверии похолодания Украину накроет жара: прогноз погоды на 29 августа

Погода в Украине в понедельник 29 августа будет жаркой и душной. Осадки прогнозируют только на Западе.

Теплее всего будет на Востоке и Юге. Там температура воздуха прогреется до +33...34 градусов. Теплее всего будет в Запорожье.

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Относительно прохладнее будет на Западе. Там синоптики прогнозируют +25...+27 градусов. В Киеве обещают +30...+32 градуса.

Прогноз синоптика Диденко

Наталья Диденко заявила, что в понедельник Украину будет ждать жара и духота. Украинская синоптик подчеркнула, что это происходит накануне похолодания. Более свежую воздушную массу уже будут ощущать области на Западе.

Дожди с грозами, преимущественно локального характера, пройдут на крайнем востоке Украины, а во второй половине дня и к вечеру придут в западные области и доберутся Житомирщины и Киевщины,

– заявила синоптик.

Прогноз погоды в городах Украины 29 августа

Ужгород – +27...+29

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +29...+31

Винница – +31...+33

Одесса – +31...+33

Николаев – +32...+34

Херсон – +31...+33

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +31...+33

Черкассы – +30...+32

Чернигов – +31...+33

Сумы – +30...+32

Полтава – +30...+32

Днепр – +31...+33

Запорожье – +32...+34

Донецк – +31...+33

Луганск – +31...+33

Харьков – +30...+32

Киев – +30...+32



Погода на 29 августа / Укргидрометцентр