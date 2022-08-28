Найтепліше буде на Сході та Півдні. Там температура повітря прогріється до +33...+34 градусів. Найтепліше буде у Запоріжжі.

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Відносно найпрохолодніше буде на Заході. Там синоптики прогнозують +25...+27 градусів. У Києві обіцяють +30...+32 градуси.

Прогноз синоптикині Діденко

Наталка Діденко заявила, що у понеділок Україну чекатиме спека та задуха. Українська синоптикиня наголосила, що це відбувається напередодні похолодання. Свіжішу повітряну масу вже відчуватимуть області на Заході.

Дощі з грозами, переважно локального характеру, пройдуть на крайньому сході України, а в другій половині дня та надвечір прийдуть до західних областей і дістануться Житомирщини й Київщини,

– заявила синоптикиня.

Прогноз погоди у містах України 29 серпня

Ужгород – +27...+29

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +25...+27

Рівне – +25...+27

Житомир – +29...+31

Вінниця – +31...+33

Одеса – +31...+33

Миколаїв – +32...+34

Херсон – +31...+33

Сімферополь – +31...+33

Кропивницький – +31...+33

Черкаси – +30...+32

Чернігів – +31...+33

Суми – +30...+32

Полтава – +30...+32

Дніпро – +31...+33

Запоріжжя – +32...+34

Донецьк – +31...+33

Луганськ – +31...+33

Харків – +30...+32

Київ – +30...+32



Погода на 29 серпня / Карта Укргідрометцентр