Найтепліше буде на Сході та Півдні. Там температура повітря прогріється до +33...+34 градусів. Найтепліше буде у Запоріжжі.
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Відносно найпрохолодніше буде на Заході. Там синоптики прогнозують +25...+27 градусів. У Києві обіцяють +30...+32 градуси.
Прогноз синоптикині Діденко
Наталка Діденко заявила, що у понеділок Україну чекатиме спека та задуха. Українська синоптикиня наголосила, що це відбувається напередодні похолодання. Свіжішу повітряну масу вже відчуватимуть області на Заході.
Дощі з грозами, переважно локального характеру, пройдуть на крайньому сході України, а в другій половині дня та надвечір прийдуть до західних областей і дістануться Житомирщини й Київщини,
– заявила синоптикиня.
Прогноз погоди у містах України 29 серпня
Ужгород – +27...+29
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +25...+27
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +26...+28
Хмельницький – +27...+29
Луцьк – +25...+27
Рівне – +25...+27
Житомир – +29...+31
Вінниця – +31...+33
Одеса – +31...+33
Миколаїв – +32...+34
Херсон – +31...+33
Сімферополь – +31...+33
Кропивницький – +31...+33
Черкаси – +30...+32
Чернігів – +31...+33
Суми – +30...+32
Полтава – +30...+32
Дніпро – +31...+33
Запоріжжя – +32...+34
Донецьк – +31...+33
Луганськ – +31...+33
Харків – +30...+32
Київ – +30...+32
Погода на 29 серпня / Карта Укргідрометцентр