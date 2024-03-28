Где ожидать дожди и порывы ветра: прогноз погоды на 29 марта
Источник:Укргидрометцентр
В Украину в пятницу, 29 марта, снова вернутся дожди. Так, синоптики прогнозируют осадки во всех областях нашей страны.
Также ожидается, что столбики термометров в некоторых областях поднимутся до +21 градуса. Однако не забудьте взять зонтики, когда будете выходить из дома.
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Какой будет погода в Украине 29 марта
По данным синоптиков в пятницу, 29 марта, будет облачно с прояснениями.
Синоптики прогнозируют дожди, на Закарпатье и в Карпатах ночью и утром значительные осадки (на высокогорье с мокрым снегом). Также они отметили, что в южной части местами возможен небольшой дождь.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
По прогнозам специалистов, ночью в западных, днем в Украине, кроме северо-востока, порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Подчеркнем, что синоптики отметили о І уровень опасности, желтый.
Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +11...+16 градусов, на юге страны столбики термометров достигнут +20 градусов. А вот на высокогорье Карпат ночью 0...+5 градусов, днем +5...+10 градусов.
Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе
Так, синоптики прогнозируют ночью небольшой, а днем умеренный дождь.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, днем порывы 15 – 20 метров на секунду.
Температура по области ночью +4...+9градусов, днем +11...+16 градусов. В Киеве ночью прогнозируют +6...+8 градусов, днем +12...+14 градусов.
Синоптики отметили о І уровне опасности, желтый.
Погода в областных центрах
- Киев +12...+14
- Ужгород +14...+16
- Львов +14...+16
- Ивано-Франковск +13...+15
- Тернополь +13...+15
- Черновцы +16...+18
- Хмельницкий +13...+15
- Луцк +13...+15
- Ровно +13...+15
- Житомир +13...+15
- Винница +14...+16
- Одесса +19...+21
- Николаев +17...+19
- Херсон +17...+19
- Симферополь +17...+19
- Кропивницкий +13...+15
- Черкассы +14...+16
- Чернигов +12...+14
- Сумы +12...+14
- Полтава +13...+15
- Днепр +14...+16
- Запорожье +16...+18
- Донецк +17...+19
- Луганск +15...+17
- Харьков +14...+16