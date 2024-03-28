Где ожидать дожди и порывы ветра: прогноз погоды на 29 марта

В Украину в пятницу, 29 марта, снова вернутся дожди. Так, синоптики прогнозируют осадки во всех областях нашей страны.

Также ожидается, что столбики термометров в некоторых областях поднимутся до +21 градуса. Однако не забудьте взять зонтики, когда будете выходить из дома.

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Какой будет погода в Украине 29 марта

По данным синоптиков в пятницу, 29 марта, будет облачно с прояснениями.

Синоптики прогнозируют дожди, на Закарпатье и в Карпатах ночью и утром значительные осадки (на высокогорье с мокрым снегом). Также они отметили, что в южной части местами возможен небольшой дождь.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

По прогнозам специалистов, ночью в западных, днем в Украине, кроме северо-востока, порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Подчеркнем, что синоптики отметили о І уровень опасности, желтый.

Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +11...+16 градусов, на юге страны столбики термометров достигнут +20 градусов. А вот на высокогорье Карпат ночью 0...+5 градусов, днем +5...+10 градусов.

Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе

Так, синоптики прогнозируют ночью небольшой, а днем умеренный дождь.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, днем порывы 15 – 20 метров на секунду.

Температура по области ночью +4...+9градусов, днем +11...+16 градусов. В Киеве ночью прогнозируют +6...+8 градусов, днем +12...+14 градусов.

Синоптики отметили о І уровне опасности, желтый.

Погода в областных центрах

Киев +12...+14

Ужгород +14...+16

Львов +14...+16

Ивано-Франковск +13...+15

Тернополь +13...+15

Черновцы +16...+18

Хмельницкий +13...+15

Луцк +13...+15

Ровно +13...+15

Житомир +13...+15

Винница +14...+16

Одесса +19...+21

Николаев +17...+19

Херсон +17...+19

Симферополь +17...+19

Кропивницкий +13...+15

Черкассы +14...+16

Чернигов +12...+14

Сумы +12...+14

Полтава +13...+15

Днепр +14...+16

Запорожье +16...+18

Донецк +17...+19

Луганск +15...+17

Харьков +14...+16



Прогноз погоды в Украине на 29 марта / Укргидрометцентр