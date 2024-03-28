Також очікується, що стовпчики термометрів в деяких областях піднесуться до + 21 градуса. Однак не забудьте взяти парасольки, коли виходитимете з дому.
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Якою буде погода в Україні 29 березня
За даними синоптиків в п'ятницю, 29 березня, буде хмарно з проясненнями.
Синоптики прогнозують дощі, на Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці значні опади (на високогір'ї з мокрим снігом). Також вони зазначили, що у південній частині місцями можливий невеликий дощ.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.
За прогнозами фахівців, вночі у західних, вдень в Україні, крім північного-сходу, пориви сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Наголосимо, що синоптики зазначили про І рівень небезпечності, жовтий.
Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +11...+16 градусів, на півдні країни стовпчики термометрів сягнуть до +20 градусів. А ось на високогір'ї Карпат вночі 0...+5 градусів, вдень +5...+10 градусів.
Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні
Так, синоптики прогнозують вночі невеликий, а вдень помірний дощ.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Температура по області вночі +4...+9градусів, вдень +11...+16 градусів. У Києві вночі прогнозують +6...+8 градусів, вдень +12...+14 градусів.
Синоптики зазначили про І рівень небезпечності, жовтий.
Погода в обласних центрах
- Київ +12...+14
- Ужгород +14...+16
- Львів +14...+16
- Івано-Франківськ +13...+15
- Тернопіль +13...+15
- Чернівці +16...+18
- Хмельницький +13...+15
- Луцьк +13...+15
- Рівне +13...+15
- Житомир +13...+15
- Вінниця +14...+16
- Одеса +19...+21
- Миколаїв +17...+19
- Херсон +17...+19
- Сімферополь +17...+19
- Кропивницький +13...+15
- Черкаси +14...+16
- Чернігів +12...+14
- Суми +12...+14
- Полтава +13...+15
- Дніпро +14...+16
- Запоріжжя +16...+18
- Донецьк +17...+19
- Луганськ +15...+17
- Харків +14...+16
Прогноз погоди в Україні на 29 березня / Укргідрометцентр