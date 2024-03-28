Також очікується, що стовпчики термометрів в деяких областях піднесуться до + 21 градуса. Однак не забудьте взяти парасольки, коли виходитимете з дому.

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Якою буде погода в Україні 29 березня

За даними синоптиків в п'ятницю, 29 березня, буде хмарно з проясненнями.

Синоптики прогнозують дощі, на Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці значні опади (на високогір'ї з мокрим снігом). Також вони зазначили, що у південній частині місцями можливий невеликий дощ.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

За прогнозами фахівців, вночі у західних, вдень в Україні, крім північного-сходу, пориви сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Наголосимо, що синоптики зазначили про І рівень небезпечності, жовтий.

Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +11...+16 градусів, на півдні країни стовпчики термометрів сягнуть до +20 градусів. А ось на високогір'ї Карпат вночі 0...+5 градусів, вдень +5...+10 градусів.

Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні

Так, синоптики прогнозують вночі невеликий, а вдень помірний дощ.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура по області вночі +4...+9градусів, вдень +11...+16 градусів. У Києві вночі прогнозують +6...+8 градусів, вдень +12...+14 градусів.

Синоптики зазначили про І рівень небезпечності, жовтий.

Погода в обласних центрах

Київ +12...+14

Ужгород +14...+16

Львів +14...+16

Івано-Франківськ +13...+15

Тернопіль +13...+15

Чернівці +16...+18

Хмельницький +13...+15

Луцьк +13...+15

Рівне +13...+15

Житомир +13...+15

Вінниця +14...+16

Одеса +19...+21

Миколаїв +17...+19

Херсон +17...+19

Сімферополь +17...+19

Кропивницький +13...+15

Черкаси +14...+16

Чернігів +12...+14

Суми +12...+14

Полтава +13...+15

Дніпро +14...+16

Запоріжжя +16...+18

Донецьк +17...+19

Луганськ +15...+17

Харків +14...+16



Прогноз погоди в Україні на 29 березня / Укргідрометцентр