Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Чего ожидать от погоды 30 июля?

30 июля погоду в Украине будет определять антициклон с центром над Правобережьем. Благодаря этому на большей части территории страны сохранится сухая погода, осадков не прогнозируется.

По данным синоптиков, в верхние слои атмосферы будет поступать более прохладный воздух с севера, поэтому ночью температура будет ниже. В то же время днем в условиях высокого атмосферного давления и небольшой облачности воздух будет быстро прогреваться.

Ветер будет северо-западный, со скоростью 5–10 метров в секунду. На востоке и северо-востоке страны днем ожидаются порывы до 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 10–15 градусов тепла, на юге – до 19 градусов. Днем воздух прогреется до 23–28 градусов, а в Закарпатье – до 30–33 градусов тепла.

Какая будет температура в больших городах?

Киев +22…+24;

Ужгород +28…+30;

Львов +25…+27;

Ивано-Франковск +24…+26;

Тернополь +24…+26;

Черновцы +26…+28;

Хмельницкий +23…+25;

Луцк +25…+27;

Ровно +25…+27;

Житомир +22…+24;

Винница +22…+24;

Одесса +24…+26;

Николаев +26…+28;

Херсон +25…+27;

Симферополь +25…+27;

Кропивницкий +23…+25;

Черкассы +22…+24;

Чернигов +22…+24;

Сумы +20…+22;

Полтава +21…+23;

Днепр +22…+24;

Запорожье +23…+25;

Донецк +21…+23;

Луганск +21…+23;

Харьков +21…+23.

Прогноз погоды на 30 июля 2026 года / Фото: Укргидрометцентр

К слову, недавно представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу рассказала, что среднемесячная температура в течение августа ожидается в пределах +21…+25 градусов.

Также, по прогнозу синоптиков, в августе в большинстве областей Украины выпадет 34–60 миллиметров осадков, что соответствует 80–100% климатической нормы. В то же время в западных регионах ожидается 36–46 миллиметров осадков, или лишь 50–70% от среднемесячной нормы, то есть дождей там будет меньше, чем обычно.