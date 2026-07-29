Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Чого чекати від погоди 30 липня?
30 липня погоду в Україні визначатиме антициклон з центром над Правобережжям. Завдяки цьому на більшій частині території країни утримається суха погода, опадів не прогнозують.
За даними синоптиків, у верхніх шарах атмосфери надходитиме прохолодніше повітря з північних напрямків, тому вночі температура буде нижчою. Водночас удень за умов високого атмосферного тиску та невеликої хмарності повітря швидко прогріватиметься.
Вітер буде північно-західний, швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. На сході та північному сході країни вдень очікуються пориви до 15 – 20 метрів за секунду.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Температура повітря вночі становитиме 10 – 15 градусів тепла, на півдні – до 19 градусів. Удень повітря прогріється до 23 – 28 градусів, а на Закарпатті – до 30 – 33 градусів тепла.
Якою буде температура у великих містах?
- Київ +22…+24;
- Ужгород +28…+30;
- Львів +25…+27;
- Івано-Франківськ +24…+26;
- Тернопіль +24…+26;
- Чернівці +26…+28;
- Хмельницький +23…+25;
- Луцьк +25…+27;
- Рівне +25…+27;
- Житомир +22…+24;
- Вінниця +22…+24;
- Одеса +24…+26;
- Миколаїв +26…+28;
- Херсон +25…+27;
- Сімферополь +25…+27;
- Кропивницький +23…+25;
- Черкаси +22…+24;
- Чернігів +22…+24;
- Суми +20…+22;
- Полтава +21…+23;
- Дніпро +22…+24;
- Запоріжжя +23…+25;
- Донецьк +21…+23;
- Луганськ +21…+23;
- Харків +21…+23.
Прогноз погоди на 30 липня 2026 / Фото: Укргідрометцентр
До слова, нещодавно представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що середньомісячна температура протягом серпня очікується в межах +21…+25 градусів.
Також, за прогнозом синоптиків, у серпні в більшості областей України випаде 34 – 60 міліметрів опадів, що відповідає 80–100% кліматичної норми. Водночас у західних регіонах очікується 36 – 46 міліметрів опадів, або лише 50 – 70% від середньомісячної норми, тобто дощів там буде менше, ніж зазвичай.